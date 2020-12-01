الامارات | «القرية العالمية».. احتفالات وأرقام قياسية في اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن «القرية العالمية».. احتفالات وأرقام قياسية في اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، عن تنظيم العديد من المفاجآت لضيوفها، خلال أسبوع الاحتفالات باليوم الوطني الـ49 لتأسيس دولة الإمارات. وستحتفي الوجهة الترفيهية الرائدة في المنطقة بروح الاتحاد هذا العام، في أجواء استثنائية، حيث ستشهد استعراض مجموعة من الأعمال الفنية في جميع أنحائها. ويتم الاستعداد لتقديم الفعاليات الاستثنائية، لتجارب فريدة تبقى في البال خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، احتفالاً بوحدة الإمارات وتنوعها الثقافي وقيمها الإنسانية.

وسيتم، خلال أيام العطلة الوطنية، استعراض سبعة تصاميم فنية مميزة، احتفالاً بالتنوع الثقافي للدولة، وتخليداً لذكرى الاتحاد الرسمي لإماراتها قبل 49 عاماً. وتضمن: عملاً فنياً تصويرياً لنص «روح الاتحاد»، مثبّتاً على أعمدة ملونة بألوان علم الإمارات، يتألق أمام الضيوف لالتقاط أروع الصور التذكارية، تصميماً فنّياً لسبعة أعمدة من الصخور المتراصة بشكل عمودي، يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، وتزدان بألوان زاهية تحاكي التنوع الثقافي في الدولة عند ممشى الاحتفالات، وبالتعاون مع شركة أكوافينا، تقدم القرية العالمية على محاولة تحطيم الرقم القياسي في أكبر حملة مجمّعة باستخدام الأغطية البلاستيكية، وتحاول القرية تحطيم الرقم القياسي لأكبر رقم مجمّع باستخدام الأعلام، كما ستحاول القرية، تحطيم الرقم القياسي لأكبر لوحة فسيفساء باستخدام التذاكر (لتشكيل علم)، والتي تتطلب تشكيل علم تبلغ مساحته 50 متراً مربعاً، على الأقل، باستخدام تذاكر. ويستقبل جناح الإمارات الضيوف، خلال إجازة اليوم الوطني، بحسن الضيافة الإماراتية الأصيلة، وباقة من البرامج الترفيهية والثقافية المتميزة.

سبعة تصاميم فنية مميزة، احتفالاً بالتنوع الثقافي.

أكبر لوحة فسيفساء، باستخدام التذاكر «لتشكيل علم».

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