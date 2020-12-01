الامارات | شير تودّع «كافان» في باكستان وتستقبله بكمبوديا

شكرا لقرائتكم خبر عن شير تودّع «كافان» في باكستان وتستقبله بكمبوديا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل الفيل «كافان»، الذي وُصف بأنه «الأكثر وحدة في العالم»، إلى كمبوديا، أمس، بعد إنقاذه من حديقة حيوانات العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث لقي ترحيباً حاراً من النجمة الأميركية شير، التي قادت حملة عالمية لنجدته. وكانت قضية الفيل، البالغ 36 عاماً، أثارت ضجة عالمية لدى المجموعات المدافعة عن حقوق الحيوانات، التي طالبت بنقله من حديقة حيوانات في إسلام أباد، على خلفية تعرضه لسوء معاملة وتعذيب.

وأظهرت صور التُقطت في مطار سيام ريب الكمبودي المغنية الأميركية واضعة كمامة سوداء وهي تلوّح بحماس للطائرة، إثر هبوطها في نحو الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.

وقال أمير خالي، وهو طبيب بيطري من مجموعة «فور بوز» للرفق بالحيوان، إن رحلة «كافان» التي طال انتظارها كانت «هادئة»، لافتاً إلى أن الفيل «تصرف مثل أي مسافر دائم».

وأضاف «كان كافان يأكل، ولم يكن متوتراً، حتى إنه نام قليلاً، واقفاً ومتكئاً على جدار القفص»، حيث كان موضوعاً خلال الرحلة.

ويُنقل «كافان»، الذي بقي طويلاً الفيل الآسيوي الوحيد في باكستان، من سيام ريب إلى مقاطعة أودار مينشي المجاورة، حيث سيودع في محمية للحياة البرية، تضم نحو 600 فيل آخر. وبعيد تلقيها النبأ حينها، كتبت شير عبر «تويتر» أن القرار يمثل «إحدى أعظم اللحظات» في حياتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news