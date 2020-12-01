الامارات | تلفزيون دبي يواكب اليوم الوطني: استديوهات متنقلة وبرامج وثائقية وحوارية

شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون دبي يواكب اليوم الوطني: استديوهات متنقلة وبرامج وثائقية وحوارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تلفزيون دبي عن مواكبته احتفالات اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إنتاج وتقديم مجموعة من البرامج والتغطيات الخاصة والفعاليات المباشرة من البرامج الخاصة والأفلام الوثائقية، التي ترصد كل جوانب الاحتفال بهذه المناسبة، وعلى جميع الصعد والمجالات، مواكبة لشعار «روح الاتحاد»، الذي يعكس فكرة الوحدة التي تربط الدولة تحت علم واحد، مستمدة زخمها الإعلامي من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولتستمر تلك الرؤية مع القيادة الحكيمة، وكرابطة للوجوه والأماكن وترابط التاريخ والمستقبل بعد تسعة وأربعين عاماً من العيش معاً، ولتبقى قوة الاتحاد اليوم بالقوة نفسها، وتمتد إلى المجتمع العالمي.

وفي السياق، قال أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام: «بدأ قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، على مدار أسبوع كامل، تغطية إعلامية شاملة لاحتفالات يوم الشهيد، واليوم الوطني التاسع والأربعين، وذلك عبر استديوهات متنقلة، وبرامج خاصة تتضمن مواد ثائقية وحوارية وإخبارية، تضم كل إمارات الدولة السبع، حيث تأتي تلك التغطية التلفزيونية الخاصة، في إطار حرص تلفزيون دبي بقنواته التلفزيونية والإذاعية والرقمية على مواكبة الفعاليات والأحداث الوطنية، والمشاركة بالاحتفالات التي تعم أرجاء البلاد».

وأكد المنصوري أن الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر بمثابة تجديد ولاء لمبادئ الاتحاد وحكام الإمارات وأصحاب السمو والشعب الإماراتي، الذي يعمل على رفع راية التميز على الدوام، ويفخر بالماضي للوصول إلى المستقبل القائم على التجديد في الوقت الراهن، ضمن الرسالة الموكلة، كلّ في مجال عمله وتخصصه، حيث يعمل تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على نقل نبض الشارع الإماراتي في هذه المناسبة المتميزة.

مستعدون للخمسين

بدوره، قال علي عبيد الهاملي، مدير مركز الأخبار: «بدأنا التخطيط لتغطية اليوم الوطني التاسع والأربعين منذ شهر أغسطس الماضي، وذلك لفترة البث الموحد التي توكل إلى مركز الأخبار كل عام، حيث قمنا بإلغاء فكرة استضافة شخصيات داخل الاستوديو وإدارة حوارات معها، واستعضنا عنها بإنتاج مجموعة من التقارير ذات الطابع المتميز، والمرتبطة بالمناسبة، والربط بينها عبر حوار يجري بين مجموعة من المذيعين والمذيعات».

وأشار علي عبيد إلى إنتاج 16 تقريراً ميدانياً، تم تصويرها في ثمانية مواقع سياحية وتنموية وأثرية.

«أغلى وطن»

تابع الجمهور، على شاشة تلفزيون دبي، وقناة سما دبي، ابتداء من يوم الخميس الماضي، حلقات البرنامج الخاص «صورة وطن»، من تقديم محمد الكعبي وصفية الشحي، والبرنامج الوثائقي «تاريخ الإمارات»، فيما ستنضم شاشة تلفزيون دبي وشاشة قناة سما دبي، غداً الأربعاء، في بث مشترك من «استديو الاتحاد»، ابتداء من الساعة الـ7 صباحاً، حيث سيتابع الجمهور النشيد الوطني الإماراتي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news