الامارات | «غرس الاتحاد» على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية المختلفة 2 ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن «غرس الاتحاد» على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية المختلفة 2 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 للدولة عن قنوات العرض التي ستبث الاحتفال الرسمي «غرس الاتحاد»، ليتابعه ملايين المشاهدين في داخل الدولة وخارجها.

وسيبث العرض، الذي يقام في مدينة أبوظبي، على الهواء مباشرة من خلال القنوات المحلية المختلفة، مساء غد، عند الساعة 6:15 مساء، ما يتيح للجميع الاحتفال من خلال الشاشات في منازلهم بأمان.

ويتضمن العرض منحوتة فنية عائمة فوق سطح البحر، يقام عليها العرض الرسمي مضاءً بصور رقمية، تستعرض فقرات مستوحاة من قصة دولة الإمارات وقيمها العريقة.

ويتولى العديد من أهم القنوات التلفزيونية في الدولة بث الاحتفال الرسمي «غرس الاتحاد»، الذي تبلغ مدته 40 دقيقة، منها قناة أبوظبي الأولى، وقناة دبي، وقناةDubai One «اللغة الإنجليزية»، وقناة ماذروبومي «المالايالامية».

وإضافة إلى ذلك، يتم بث الاحتفال الرسمي عبر القنوات الرقمية مجاناً، والموقع الرسمي للاحتفال

www.uaenationalday.ae

ومنصات التواصل الاجتماعي

[email protected]

في كل من «فيس بوك» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«تويتر».

وكانت اللجنة المنظمة كشفت أخيراً أنها ستبث الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 للدولة «غرس الاتحاد» مجاناً في عدد من صالات فوكس سينما في أبوظبي ودبي والعين.

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