الامارات | علم الإمارات على صخرة جامعة ولاية ميشيغان

شكرا لقرائتكم خبر عن علم الإمارات على صخرة جامعة ولاية ميشيغان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسم الطالبان الإماراتيان، محمد بن عبدالرحمن الهوني وأحمد إبراهيم الياسي، علم الدولة على صخرة كبيرة في حرم جامعة ولاية ميشيغان الأميركية بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لقيام الاتحاد، وذلك وسط حضور عدد من الطلاب العرب والأجانب.

وأكّد الطالبان أن هذه المبادرة تأتي من باب حرصهما على «مشاركة أبناء الدولة على أرض الإمارات فرحتهم واحتفالهم بعيد الاتحاد، وذلك تقديراً لما قدمته قيادتنا الحكيمة لدعم المواطنين الإماراتيين في الداخل والخارج». كما قدّما شرحاً للحضور عن تاريخ دولة الإمارات، وكذلك عن ألوان العلم الإماراتي، وما له من رمزية كبيرة لدى مواطني الدولة. وعبّر الطالبان عن فخرهما واعتزازهما بهذا اليوم وبراية بلادهم التي رفعها الآباء المؤسسون في الثاني من ديسمبر سنة 1971، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. ورفع الطالبان محمد بن عبدالرحمن الهوني وأحمد الياسي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، وإلى شعب الإمارات الوفي.

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