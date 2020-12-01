الامارات | «مدار جادة الشارقة».. تجارب فريدة في اليوم الوطني الـ 49

شكرا لقرائتكم خبر عن «مدار جادة الشارقة».. تجارب فريدة في اليوم الوطني الـ 49 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «أرادَ» النقاب عن الحلّة الجديدة لمجمّع مدار، بالجادة التي تقع في قلب الشارقة، تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، وبدء موسم الفعاليات الشتوية، مع مراعاة جميع قواعد السلامة والتباعد الاجتماعي، التي تفرضها الظروف الراهنة.

وتتضمن المرافق الجديدة توسعة سينما السيارات، مع شاشة عرض حديثة، ونظام صوتي عالي الجودة. وتنضم الجادة إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، خلال هذا العام، عبر شراكة مثمرة مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة، ولجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، حيث سيكون هناك العديد من العروض الموسيقية، التي تستعرض منجزات الآباء المؤسسين لاتحاد الإمارات بسينما السيارات بالجادة.

وسيكون هناك عرض موسيقي بعنوان «درّة الزمان»، وذلك يوم الثلاثاء 1 ديسمبر، في تمام الساعة 7:30 مساء، ويوم الأربعاء 2 ديسمبر، في تمام الساعة 8 مساء، ويوم الخميس 3 ديسمبر، وذلك في تمام الساعة 7:00 مساء، ويومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 8 مساء.

وستتخلل فعاليات يوم الخميس، 3 ديسمبر، باقة من عروض الأفلام.

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