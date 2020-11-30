"لا سحر ولا شعوذة".. سماح أنور تستعرض قوتها العقلية: إيدي طولت

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة سماح أنور متابعيها تحدِ جديد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، استعرضت من خلاله قوتها العقلية.

ونشرت "سماح" مقطع فيديو، طلبت من خلاله متابعيها بمشاركتها التحدي الذي استعرضت من خلاله القوة العقلية التي يمتلكها الشخص، إذ أنه يمكن تغير أطوال الإيدين.

وظهرت "سماح" وهي تأمر يدها اليسرى أن تطول، إذ ظلت تردد كلمة "اطولي"، 8 مرات، وأثبتت أمام الجميع أن يدها طولت بالفعل: "دي قدرت عقلك.. من غير فوكس ولا تركيز الموضوع لا سحر ولا شعوذة دي قدرة عقلنا كلنا".

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واختتمت "سماح" الفيديو بنصيحتها للجمهور: "عشان اللي مش مصدق نفسه ولا في عقله.. يعرف أن عقله حاجة عظيمة.. مجرد أنك بتقول الحاجة حتى لو أنت مبتقصدهاش أو مش مركز عليها بتحصل".

سماح أنور: كان نفسي أكون رجل

يذكر أن الفنانة سماح أنور، قليلة الظهور في وسائل الإعلام، ومن آخر لقاءاتها الإعلامية في العام الماضي، من خلال برنامج "تحيا الستات"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية "النهار"، وعبرت من خلاله عن أمنيتها أن تكون رجلًا بسبب نظرة المجتمع العربي للمرأة، موضحة أن التعامل مع السيدات في المجتعات الشرقية لا يوجد به أي نوع من العدل، "مجرد إنك ست تكوني مستباحة أو تابعة لحد".

وأضافت "سماح" أنها في صغرها كانت تتمنى أن تكون رجلا، موضحة: "عشان أبقى حرة أكتر، ولو كنت راجل كنت هبقى جنتل مان.. وكنت بقول ليه يارب مخلقتنيش راجل".

وتمنت "سماح" أن تكون الفنان حسن كامي لكونه شخص مثالي، "جنتل ومخلص ومحترم"، موضحة أنها حال كانت رجلا وشاهدت أشخاص يغازلون فتيات كانت ستقتلهم.. العديدين يرون المرأة شيئا مستباحا أو تابعة، وده كلام غلط".