عمر كمال ينشر صورته رفقة والدته.. ومتابعون: ست محترمة

علاقات و مجتمع

نشر مغني المهرجانات عمر كمال، صورة جديدة تجمعه بوالدته، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلّق "عمر" على الصورة قائلًا: "حبيبتي يا أمي"، وظهرت والدة مغني المهرجانات بنقابها مرتدية جاكت شتوي طويل.

وأثارت الصورة ردود إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات: "ربنا يخليكم لبعض"، "والدته ست محترمة ووالده كمان الله يرحمه كان راجل محترم"، "ربنا يحفظها ست عفيفة"، "أنا بقى بعزك أوي عشان خاطر الست الطيبة دي بجد ربنا يباركلك فيها يارب".

وقبل أشهر قليلة، شارك عمر كمال، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة لوالدته وشقيقته.

وظهر "عمر" برفقة والدته التي ترتدي النقاب، وشقيقته المحجبة، معلقًا على الصورة: "أمي وأختي معنديش أغلى منهم".

وتفاعل معه أيضًا المتابعين في التعليقات: "منورين الدنيا كلها" "أختك الجميلة ربنا يحفظها" "ربنا يحفظك ليهم"، وتفاعل "كمال" في الرد على متابعيه: "ربنا يخليكم ليا ويباركلى فيكم ويحفظ أهاليكم وحبايبكم".

يذكر أن من آخر أغاني عمر كمال هي "شيكولاتة سايحة جوه كيك"، كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، وشاركه في الغناء مغني المهرجانات حسن شاكوش.

وأعلن "كمال"، الانتهاء من تسجيل أول أغنية عراقية "غالي غالي "مع النجم العراقي نور الزين، بعدما أعلن قبل أيام عن تعاونه مع النجم العراقي في 3 أغان عراقية من إنتاج العراقي صلاح دخو.

وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "انتهينا من تسجيل وتصوير كليب أغنية "غالى غالى"، مبسوط أني أول مرة أغنى باللهجة العراقية هتسمعوا حاجة حلوة مع النجم نور الزين.