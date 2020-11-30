بـ عباءة سوداء.. فتاة سقارة قبل "فوتوسيشن" الأهرامات (صور)

لايف ستايل

نشر حساب منسوب لـ سلمى الشيمي والتي عرفت بـ فتاة الأهرامات، صورة لها قبل دخولها نمطقة آثار سقارة لتصوير "الفوتوسيشن" الجريء الذي خضعت له في المنطقة الأثرية القديمة.

وظهرت "سلمى" مرتدية عباء سوداء بنفس الحذاء، وتسريحة الشعر والمكياج، وكانت تسير لداخل منطقة سقارة لتصوير "ألفوتوسيشن"، حيث أنها لم تدخل تلك المنطقة بالفستان الجرئ وإنما مرتدية عباءة.

وقبل جلسة تصوير سقارة، ظهرت سلمى في أكثر من "فوتوسيشن" جرئ ومثير للجدل، بداية من التصوير مع الموز، وباللون الأحمر تشجيعا للأهلي وصولا لتصويرها بملابس فرعونية داخل هرم سقارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها بالعباءة، مبررين كيف استطاعت الدخول بسهولة إلى المنطقة الأثرية.

كما تداول رواد "فيسبوك"، صورة منسوبة إليها بالحجاب مع السخرية منها، "أيام ما كانت بتروح القناطر".

وكانت جلسة تصوير سقارة أثارت كثير من الجدل والانتقاد لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ذات السياق قال مدير منطقة سقارة الأثرية الدكتور محمد يوسف عويان، إنَّ الأمر تمّ إحالته للجهات القانونية للتحقيق واتخاذ مايلزم.

وأضاف مدير منطقة سقارة الأثرية، في تصريحات لـ"الوطن"، أن "جلسة التصوير خالفت العرف والعادات والتقاليد المصرية التي نشأنا عليها وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا".

تفاصيل جلسة التصوير

وتضمنت جلسة التصوير في "سقارة" التي نشرها المصور الشاب حسام محمد مساء أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهور الموديل الشابة المعروفة باسم "سلمى الشيمي" بفستان أبيض قصير وضيق، بدون أكمام وغير منقوش.

ووضعت سلمى اكسسوارات فرعونية تجمع بين الذهبي والأسود والأحمر والأزر، وتاج متوسط الحجم مزين بنقوش فرعونية، وشعر أسود طويل وانسيابي ومكياج سموكي يعتمد على "الكونتورنج" و"هايلايتر" لإبراز ملامح الوجه.

وسلمى تعمل في مجال الموديلج، وعرض الأزياء، وهي دوما ما تنشر صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي.