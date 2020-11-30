كارن وازن ترتدي الأصفر احتفالاً ببلوغها 5 ملايين متابع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:46 مساءً - لمناسبة بلوغها خمسة ملايين متابع على تطبيق إنستغرام، احتفلت المؤثرة الحسناء كارن وازن بفستان أصفر يتميز بفتحة مستطيلة عند الصدر وشقين جانبيين وهو من ماركة "دالود" تبليسي وقد بدت في الفيديو وهي ترمي هاتفها الخلوي وتقف قرب بالونات ذهبية تجسّد الرقم 5 للدلالة على خمسة ملايين متابع. وكتبت كارن على المنشور المرفق بالفيديو نصاً قصيراً مفاده: "أحبكم من كل قلبي!! شكراً لكم على الدعم وعلى الرقم الذي حقّقناه طيلة مسيرتي، وأنا احتفل اليوم تعبيراً عن شكري وامتناني لكم وأتمنى أن أتقدّم أكثر فأكثر..."

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تفاصيل الفستان



صُنع الفستان من قماش الفيسكوز وتميز بكتفيه المتدليين بأنوثة وبلونه الصارخ، وقد بدت كارن وهي أم لثلاثة اطفال في قمة الجاذبية الى جانب زوجها مرتدية الفستان الرائع الذي بلغ ثمنه نحو 450 دولاراً أميركيا. يمكن معاينته على موقع الماركة الالكتروني وتتميز هذه الماركة التي انطلقت من جورجيا بتأثرها بالمرأة القوية والواثقة من قدراتها ومن جمالها. وهو تصميم ينتمي الى مجموعة ما قبل خريف 2020.



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لم تكتف كارن باحتفالها الأول بل أرفقته في اليوم التالي باحتفاء مع أولادها الثلاثة وزوجها شاكرة الناس مجدداً وقد ارتدت للمناسبة زياً بلون البيج موشحاً باللونين الكحلي والأزرق من ماركة ديور.



يُذكر أن المؤثرة كارن وازن تحتفل لدى تحقيقها كل مليون فلدى حصولها على 4 ملايين متابع نشرت فيديو وجسدت بحجارة مرصوفة على الأرض الرقم 4 وشكرت الناس على طريقتها مؤكدة ان الهدف ليس الرقم بل نمو العائلة التي كونتها من معجبين ومشجعين لمسيرتها. وقد تألقت كارن بجينز وتوب سوداء.