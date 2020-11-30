ضرورية للمناعة.. هذه أفضل المكملات لتقليل نزلات البرد والإسهال والسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن المكملات تساعد في مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية ويجب أن تكون خط الدفاع الأول قبل الشروع في تناول المضادات الحيوية.

ووفقًا للدراسات وخبراء الصحة يمكن أن يساعد تناول مكملات الزنك في العديد من المشكلات بما في ذلك المساعدة في نزلات البرد والإسهال وتقليل مخاطر الإصابة بالسكري، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

على غرار المغنيسيوم، يُفرز الزنك في البول عندما تكون مستويات السكر مرتفعةـ نتيجة لذلك، قد يكون لدى مرضى السكري مستويات أقل من الزنك مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسكري.

يساعد الزنك في إنتاج وإفراز الأنسولين، وإذا كان ينقصك الزنك، فقد ينصحك طبيبك بتناول مكملات الزنك.

وأظهرت الدراسات الحديثة الدور الديناميكي للزنك، وهو مقلد للأنسولين، ومهم لتوازن الجلوكوز وفي التحكم في إشارات الأنسولينـ حيث تعتمد عملية التخليق والإفراز وعمل الأنسولين على الزنك.

وهذا يشير إلى أن الزنك يلعب دورًا، لم يتم تحديده من قبل، حيث يمكن أن تؤثر التغيرات في حالة الزنك بمرور الوقت على نشاط الأنسولين، وهذا مجال جديد للتحقيق ويقدم فئة جديدة من العقاقير المفيدة للعلاج الدوائي لمرض السكري.

يحمي من نزلات البرد

قال الدكتور إيان تولبيرج، المدير الطبي لمجموعة UC Health Medical Group، إن هناك دليل جيد على أن تناول مكملات الزنك أمر مهم للغاية.

وأضاف: "أولئك الذين يتناولون الزنك كعلاج من البرد يعرفون أن يأخذوه عندما يبدأون في الشعور بحكة في الحلق، إنهم يحاولون التخلص منها في وقت مبكر عندما يأتي البردـ وأظهرت الأبحاث التي امتدت لعقود أن استخدام مكملات الزنك خلال فترة البرودة يحدث فرقًا".

يساعد في علاج الإسهال

في دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، والمعاهد الوطنية للصحة، تم التحقيق في دور الزنك في المساعدة في علاج الإسهال.

وأشارت الدراسة إلى أن: "مكملات الزنك هي تدخل جديد حاسم لعلاج نوبات الإسهال لدى الأطفال".

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن إعطاء الزنك مع محاليل / أملاح جديدة للإماهة الفموية منخفضة الأسمولية، يمكن أن يقلل من مدة وشدة نوبات الإسهال لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وتوصي منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسيف يوميًا بتناول 20 مجم من مكملات الزنك لمدة 10 إلى 14 يومًا للأطفال المصابين بالإسهال الحاد، و 10 مجم يوميًا للرضع دون سن ستة أشهر، وذلك للحد من حدة النوبة ومنع حدوث المزيد منها في فترة تتراوح ما بين شهرين وثلاثة أشهر، مما أدى إلى انخفاض معدلات الاعتلال بشكل كبير.

يمكن أن يجعل نقص الزنك الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراضـ إنه مسؤول عن عدد من الوظائف في جسم الإنسان، ويساعد على تحفيز نشاط ما لا يقل عن 100 إنزيم مختلف، والزنك مهم أيضًا في التئام الجروح وحاسة التذوق والشمـ كما هو الحال مع معظم المكملات الجديدة، من الأفضل دائمًا استشارة طبيبك مسبقًا.