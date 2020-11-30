شاهد أبرز إطلالات الكابلز في مهرجان القاهرة السينمائي بدوراته السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - يخطف النجوم الأنظار بإطلالاتهم على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدوراته السابقة، وليس هذا فحسب، بل تألق العديد من الثنائيات (الكابلز) أيضا على "الريد كاربيت".

وقبل انطلاق الدورة الجديدة من المهرجان المقرر الأربعاء المقبل، نستعرض لكم أبرز إطلالات الكابلز في الدورات السابقة، وذلك خلال الألبوم المرفق بالأعلى:

أحمد حلمي ومنى زكي:

طلت الفنانة منى زكى بفستان ناعم باللون "of white"، تميز بفتحة صدر جريئة على شكل حرف "V"، وأكمام قصيرة مزينة بالكشاكش، وتميز الموديل بقصة التنورة متعددة الطيات، وفاتحة جانبية طويلة.

واعتمدت إكسسوارات ماسية مكونة من عقد طويل، وسوار ناعم، واختارت كلاتش ميتاليك مع مكياج هادئ بالألوان الترابية، وتصفيفة الشعر المنسدل للخلف.

واختار الفنانة أحمد حلمي بدلة كلاسيكية باللون الأسود، مع قميص باللون الأبيض مزين بأزرار صغيرة الحجم باللون الأسود، ونسق مع الإطلالة بابيون باللون الأسود، وحذام من الجلد بنفس لون البدلة.

أحمد داوود وعلا رشدي:

ارتدت الفنانة علا رشدي فستانا طويلا باللون الأبيض، بقصة الكم الواحد، وتميز الموديل بقصة الرقبة العالية، وفاتحة جانبية طويلة، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع، مع مكياج ناعم.

بينما اعتمد الفنان أحمد داوود بليزر باللون الكحلي مزينًا بأنماط المربعات، مع بنطلون باللون الأسود، وقميص باللون الأبيض، ونسق مع البدلة بابيون من الساتان باللون الأسود.

محمد فراج وبسنت شوقي:

اختارت الفنانة بسنت شوقي إطلالة مونوكروم، إذ ارتدت فستانًا باللون الفوشيا من التول، بدون أكمام، ومزينًا بالكشاكش، واتسم الموديل بقصة التنورة الواسعة المزينة بطبقات متعددة ومتدرجة من الكشاكش، واعتمدت حزامًا رفيعًا بنفس لون الفستان لإبراز منطقة الخصر.

أما محمد فراج فارتدى بدلة توكسيدو باللون الأسود، مع قميص باللون الأبيض، وبابيون باللون الأسود مع حذاء كلاسيكي بنفس لون البدلة.

داليا مصطفى وشريف سلامة:

تألقت الفنانة داليا مصطفى بفستان باللون الأزرق الداكن، بأكمام طويلة، ومزين بالكامل بالحبيبات البراقة، وقماش الشيفون المطرز، وجاء التصميم من الأسفل مزينًا بصيحة الريش الناعم، واعتمدت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين، واختارت مكياجًا ناعمًا بالدرجات الترابية.

واختار الفنان شريف سلامة بدلة كلاسيكية باللون الأسود، مع قميص باللون الأبيض، وبابيون بنفس لون البدلة.

حنان مطاوع وزوجها:

ظهرت النجمة حنان مطاوع في إحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان سيمون ميتاليك من أعلى وبه شراشب بنفس لون الفستان، ووضعت به حزام من المنتصف.

وارتدى زوجها بنطلون كلاسيك مع بالطو طويل أسود، مع قميص أبيض، وكرافت جراي منقوشة.

أحمد مجدي وزوجته:

اختار الفنان أحمد مجدي ببدلة أنيقة عبارة عن بليزر نبيتي فيلفت، وأسفلها قميص أبيض مع بيبيون أسود وبنطلون نفس اللون. ونسقت زوجته فستان أسود بسيط، سادة من أعلى ولامع من أسفل، واعتمدت تسريحة شعر قصيرة.