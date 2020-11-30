قبل الدورة الجديدة.. هل تتذكرون أجرأ إطلالات النجمات في "القاهرة السينمائي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يسعى النجوم بالظهور بالإطلالات المميزة والأنيقة على السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية، غير إن بعض النجمات يتعمدن الإطلالات الجريئة حتى تلفت أنظار الجمهور والكاميرات والإعلام.

واختارت بعض الفنانات الإطلالات الجرئية سواء بقصد أو بدون قصد، لتظهر بها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي بدوراته السابقة، والتي نستعرضها لكم في الألبوم المرفق بالأعلى، وذلك قبل انطلاق الدورة الجديدة الأربعاء المقبل.

نجلاء بدر بفستان جريء من الجلد:

طلت الفنانة نجلاء بدر بفستان من الجلد اللامع من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، واتسم الموديل بقصته الجريئة عند منطقة الصدر التي اتخذت صيحة cut out، مع فتحة الساق الطويلة.

ونسقت مع الإطلالة حذاءً أسود بصيحة lace up، وكلاتش براق أسود مُتداخل مع الفضي، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع مع ترك خصلات منسدلة بشكل ويفي.

رانيا يوسف بفستان بصيحة الظهر المكشوف:

اختارت رانيا يوسف فستانًا من الباييت الأسود، مزينًا بالكامل بالحبات البراقة، وتميز الموديل بأكمام طويلة مع صيحة الرقبة العالية المزينة بعقد "Chocker"، وقصة الظهر المكشوف الجريئة.

واختارت رانيا مكياجًا قويًا، ركزت على رسمة العيون السموكي وأحمر الشفاه باللون المارون، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع للأعلى على شكل كعكة مع غرة منسدلة.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي اللامع "الميتاليك" مع حذاء مفتوح مزين برباط الكاحل، مع إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط ناعمة وخواتم باللون الفضي.

نادية الجندي بفستان أبيض جريء

ظهرت الفنانة نادية الجندي بفستان أبيض بقصة one shoulder، جاء بفتحة جريئة عند منطقة الصدر بصيحة cut out، وقماش شفاف مع فاتحة ساق طويلة.

واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين مع مكياج قوي ركزت على رسمة العيون السموكي وأحمر الشفاه باللون الماروني.

ساندي علي

اعتمدت ساندي علي فستانًا منقوشًا باللون الأسود، واتسم الموديل بفتحة صدر جريئة وقماش الدانتيل المفرغ مع فتحة ساق طويلة. واختارت تصفيفة الشعر المرفوع مع مكياج جرئ، وكلاتش معدني وحذاء مفتوح بنفس اللون.

سما المصري

تعتبر سما المصري إحدى أكثر النجمات جراءة، إذ طالتها الانتقادات عقب الظهور لأنها اختارت فستان قطيفة ضيق، أظهر مفاتن جسمها بشكل مبالغ فيه، إذ جاء طويلًا وبأكمام مع "كشاكش" في نهايته، واعتمدت فتحة صدر "سبعة"، بحزام ضيق من منطقة الخصر.

ياسمين رئيس:

جاءت الفنانة ياسمين رئيس، في المركز الثاني في دورة عام 2019 من حيث الجراءة، حيث تميز فستانها الـ "one shoulder" الذهبي بفتحة طويلة بدأت من منطقة أعلى الركبة حتى نهاية الفستان.

رانيا يوسف:

طلت خلال الفعاليات بفستان لامع من اللون الأسود أبرز جمالها ورشاقتها، وتميز بفتحة ظهر طويلة، عاري الأكتاف، وشمل تصميمه شراشيب مطرزة لامعة، حيث أضافت لمسة ساحرة وجذابة على إطلالتها.

شيرين رضا:

الفنانة شيرين رضا جاءت بالمركز الخامس في دورة عام 2019 من حيث الغرابة، لتمتعها بملامح جذابة ساحرة مزجتها مع إطلالة سوداء اللون جريئة، مصنوع من خامة مجسمة، وعاري الظهر، بأكمام طويلة، وتميز الفستان بتطريزاته الفضية عند منطقة الأطراف، بجانب فتحتين طويلتين على جانبي الفستان كشف عن ساقيها.