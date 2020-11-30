بملابس رياضية ووزن زائد.. جوهرة تنشر صورا رفقة محمد منير: شرف الملك

علاقات و مجتمع

شاركت الراقصة الروسية جوهرة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها جمعتها بالفنان محمد منير.

ونشرت "جوهرة" صورها عبر خاصية القصص المصورة "ستوري"، وظهر "الكينج" في الصور مرتديا الملابس الرياضية كما بدا بوزن زائد، وعلّقت الراقصة الروسية على الصور قائلة: "شرف الملك".

ألبوم محمد منير

ويستعد الفنان محمد منير لتصوير كليب أغنية "باب الجمال"، التي تحمل ألبومه الجديد، المكون من 5 أغاني منها "أنا رايق" من كلمات الشاعر نور الدين محمد، ألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي، و"ارسم حبيب شبهك" من كلمات الشاعر الكبير مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، وتوزيع رومان بونكا.

جوهرة في الجونة

ولفتت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة"، الأنظار بإطلالتها الجريئة، على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت جوهرة، بفستان شفاف طويل، تميز بأنه رمادي اللون، ومزين بنقوش فضية لامعة، مع أكمام طويلة فضفاضة، مع اختيارها مكياج سموكي وتسريعة شعر مرفوعة إلى أعلى.

واعتادت جوهرة مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بجلسات تصويرها، وكان أشهرها، هو ظهورها بفستان نيون باللون الفسفوري، قصير وبأكمام طويلة، حيث جاء شفاف من الشيفون الثقيل.

واعتمدت على الشعر الطويل، ذو الأطراف الويفي مع المكياج الصارخ، والأقراط الطويلة باللون الفوشيا، وأشارت إلى أن الفستان من تصميمها الخاص.

وكانت جوهرة، أعلنت خلال فترة الحظر عزمها على تقديم وصلات رقص "أون لاين" لمتابعيها.