معاطف عسكرية تسيطر على عالم الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 نوفمبر 2020 04:40 مساءً - الكثير من المعاطف العسكرية القصّة سيطرت على تصاميم خريف وشتاء 2020-2021، فهل يفضّل الناس البساطة أم يبحثون عن مصمّمين يبتكرون تصاميم مختلفة ؟ وهل نبحث عن مصمّمين قدّموا الكثير من المعاطف العسكرية؟ يبدو أنّ هناك القليل من كلّ شيء لأنّ كلّ دار أزياء تقريباً قدّمت لنا تصميم معطف عسكريّ لنختار منه.

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Gabriela Hearst



دور عديدة اعتمدت هذه الصيحة



اللافت في الموضوع أن هناك دور عديدة تبنت هذه الصيحة وعلى رأسهم بربريBurberry وغابرييلّا هيرست Gabriella Hearst وجوناثان سيمخاي Jonathan Simkhai ومونسي Monse وبروينزا سكولر Proenza Schouler وغيرهم كثر... طبعاً كل دار قدمتها وفقاً لتصورها الخاص وبشكل يحاكي صورة امرأتها وذوقها.

والجدير بالذكر أن هذه الموضة ليست وليدة اليوم، بل هي تعود لزمن مضى وفي كل موسم تعود وتتجدد بشكل متميز وجديد.

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Monse



نصائح لارتداء المعاطف العسكرية



- طول المعطف يجب أن يصل إلى منتصف الربلتين لطلة كلاسيكية.

- إذا كنت تتمتّعين بصدر كبير ابتعدي عن المعطف الذي يحتوي على جيوب كثيرة عند منطقة الصدر كي لا يجعلها تبدو أكبر مّما هي عليه.

- مقاس المعطف يجب أن يكون متناسباً مع مقاس جسمك بحيث لا يكون ضيّقاً كثيراً أو واسعاً جداً.

- إذا كنت تتمتّعين بجسم التفاحة ابحثي عن معطف بتنّورة واسعة لتوازن شكل جسمك كما يجب.

Proenza Schouler

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