قبل جلسة سقارة.. 10 صور لـ"سلمى الشيمي" أثارت الجدل

علاقات و مجتمع

تسببت فتاة تدعى سلمى الشيمي في إثارة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهرت في جلسة تصوير جريئة بإحدى المناطق الأثرية، بعدسة المصور الشاب حسام محمد، الذي شارك الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخلال جلسة التصوير، ظهرت "الشيمي"، مرتدية زيًا فرعونيًا جريئًا، إذ ارتدت فستان أبيض "أوف شولدر" قصير فوق الركبتين وملفوف حول الجسم، وتوسطه حزامًا منقوشًا بالنقوش الفرعونية ويتدلى من الأمام.

ولاقت الصور انتشارًا واسعًا، في خلال ساعات، إذ لم تكن هي الأولى التي أثارت بها سلمى الشيمي الجدل، إذ سبق أم ظهرت في عدد من الصور المختلفة، تسببت في توجيه الانتقادات اللاذعة لها.

فستان أسود مثير

في هذه الصورة، ظهرت الفتاة بفستان أسود مثير "هاف استومك" بفتحة طويلة من الأمام.

جلسة تصوير مع عربة موز

ظهرت سلمى الشيمي في جلسة تصوير سابقة، بإطلالة جريئة بجانب عربة موز، إذ ارتدت "جامب سوت" صفراء.

فستان فوشيا

بفستان فوشيا قصير، ظهرت عارضة الأزياء في إحدى إطلالتها.

فستان سواريه مزدوج اللون

خلال تلك الإطلالة، ظهرت "سلمى الشيمي، بفستان سواريه مقسم إلى اللونين الفضي والوردي، وبفتحة طويلة من الأمام.

جامب سوت وبادي باللون الأسود

وخلال تلك الصور، ظهرت الفتاة بجامب سوت، وفي مرة أخرى بـ"بادي" ملونين باللون الأسود، وبفتحات كبيرة من منطقة الصدر.

وفي تلك الصور، ظهرت عارضة الأزياء، بملابس جريئة مختلفة.

تفاصيل جلسة التصوير المثيرة للجدل

تضمنت جلسة التصوير، التي نشرها المصور الشاب حسام محمد مساء أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهور الموديل الشابة المعروفة باسم "سلمى الشيمي" بفستان أبيض قصير وضيق، بدون أكمام وغير منقوش، مع وضعها إكسسوارات فرعونية تجمع بين الذهبي والأسود والأحمر والأزر، وتاج متوسط الحجم مزين بنقوش فرعونية، وشعر أسود طويل وانسيابي ومكياج سموكي يعتمد على "الكونتورنج" و"هايلايتر" لإبراز ملامح الوجه.