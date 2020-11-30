شكرا لقرائتكم خبر عن كرة نار في سماء اليابان تشغل شبكات التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشعل شهب ناري رُصد ليلا في السماء فوق أجزاء من غرب اليابان ووسطها، شبكات التواصل الاجتماعي بمنشورات لمستخدمين نشروا صورا للنجم الفائق السطوع.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن شهب النار كان عبارة عن نيزك منفجر شديد السطوع.

وقال تاكيشي إينو مدير القبة الفلكية (بلانيتاريوم) التابعة لبلدية أكاشي لوكالة كيودو اليابانية للأنباء "نعتقد أن آخر انفجار ضوئي كان ساطعا بالقدر عينه كالقمر البدر".

وكانت كرة النار مرئية لبضع ثوان فقط في الساعات الأولى من الأحد، لكن جرى تخليد المشهد من خلال صور كاميرات مملوكة للإذاعة الوطنية "إن إتش كاي" التي تلتقط عموما نشاط الزلزال بدلا من عروض الضوء في الفضاء.

وكتب شاهد رأى شهب النار، عبر تويتر "أضيئت السماء للحظة وساورني شعور غريب في ظل عدم إمكان أن يكون ذلك ناجما عن البرق. شعرت بقوة الكون!".

وقال آخر في تغريدة أرفقها بمقطع فيديو عن النيزك المتفجر التُقط أثناء القيادة "هل كانت هذه كرة نار؟ أعتقد أنها نهاية العالم...".

وكان نجم ساطع مماثل شوهد فوق طوكيو في تموز/يوليو قبل تحديد طبيعته لاحقا على أنه نيزك، وعُثر على أجزاء منه في منطقة تشيبا المجاورة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | كرة نار في سماء اليابان تشغل شبكات التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.