إيمي سالم تتألق بإطلالة جريئة ومكياج قوي

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهرت إيمي سالم بإطلالة جريئة في آخر جلسة تصوير لها، إذ ظهرت بفستان بليزر قصير بأكمام طويلة مفتوحة.

واختارت تصفيفة الشعر الأنسيابي المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا قويا، إذ اعتمدت مكياج عيون سموكي مع أحمر شفاه باللون الفوشيا.

ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ناعمة، وحذاء كلاسيكي باللون الأسود، مع شابوه بنفس اللون.