فيديو.. لورديانا تقدم وصلة رقص جديدة على نغمات "شيك شاك شوك"

لايف ستايل

بملابس سوداء غير منقوشة، قدمت الراقصة البرازيلية لورديانا، وصلة رقص جديدة على نغمات أغنية "شيك شاك شوك"، شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت لورديانا بأزياء مكونة من قطعتين "أستومك" وبأكمام قصيرة، فضلا عن أنها بفتحة جانبية طويلة، مع اعتمادها على تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط.

وعلقت الراقصة البرازيلية على مقطع الفيديو باللغة الإنجليزية، قائلة: "أنا دائما أستمتع بهذه الأغنية.. آمل أن تستمتعوا يا رفاق".

وتابعت: "أود اليوم أن أوجه دعوة خاصة لكل من يهتم بتعلم الرقص الشرقي معي، سواء كان هواية أو مهنيا.. لقد أعددت اختبارًا يحتوي على بعض الأسئلة، وأود أن أسمع رأيكم يا رفاق ومعرفة المزيد عن هويتكم واهتماماتكم في فن الرقص الشرقي".

وأضافت لورديانا: "أريد أن يكون الجميع جزءًا من مشروعي الجديد، الذي كنت أعمل بجد لمشاركته معكم جميعًا قريبًا".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي تجاوز ربع مليون مشاهدة، بالإضافة إلى آلاف التعليقات، أبرزها: "أحسن راقصة في مصر"، و"مبتعرفيش ترقصي"، و"اللبس أوفر".

فتيات تشاركن في تحدي لورديانا "أنتي معلمة"

يأتي إعلانها الاختبار بعد إطلاقها "تحدي الرقص" على نغمات المهرجان الشعبي "أنتي معلمة"، على الرغم من حذف مشاهدها في كليب الأغنية، قائلة: "تحدي أغنية أنتي معملة لعمر كمال وحمو بيكا.. شارك أصدقائك في ذلك التحدي".

وأكملت: "أنت حر في تصميم الرقصات الخاصة بك، أو اتباع خطواتي، وسأشارك أفضل العروض في قصصي.. أريد أن أرى كل الفتيات معلمة.. أحبكم جميعا"، مع إرفاقها فيديو لها خلال رقصها بأزياء جريئة وقصيرة مكونة من قطعتين على نغمات "أنتي معلمة".