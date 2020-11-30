طريقة عمل دجاج المسلالا في المنزل

يتميز المطبخ المغربي بأطعمة ذات مذاق خاص، من بينها دجاج المسلالا، الذي يعد من أشهر الوجبات المغربية، حيث تتمتع بشعبية كبيرة.

وفيما يلي خطوات تحضير دجاج المسلالا في المنزل، التي قدمتها الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها "مطبخ أميرة"، على قناة "سي بي سي سفرة".

مقادير عمل دجاج المسلالا

- ملح.

- دجاجة.

- ماء مغلي.

- دقيق.

- زيت زيتون.

- ثوم.

- خل.

- كزبرة خضراء.

- بقدونس.

- زنجيل.

- كركم.

- ليمون.

- زعفران.

- بصل.

- فلفل.

طريقة تحضير دجاج المسلالا

- تنظيف الدجاجة جيدًا، من خلال غسلها بالدقيق والليمون.

- وضع الدجاجة داخل وعاء يحتوى على الخل.

- وفي الخطوة التالية، يجري تحضير التتبيلة، التي تتضمن خلط البصل والثوم المدقوق والملح والفلفل.

- إضافة البقدونس والكزبره والزنجبيل على الخليط.

- وضع عصير الليمون وليمونه مخلله وزيت الزيتون مع الخليط.

- خلط الدجاج بالتتبيلة مع تركها داخل الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

- تقليب الدجاج على النار حتى يتحمر.

- تضاف كمية من الماء مع الزعفران.

- وضع الدجاج على نار هادئة لمدة لا تقل عن ساعة.

- بعد عشر دقائق يضاف الزيتون الأخضر.