بعيدا عن الغناء.. أم كلثوم حكَّمت مباراة في النادي الأهلي

علاقات و مجتمع

عُرفت بصوتها العذب منذ نعومة أظافرها، ليس كأي صوت بل سيمفونية تعزف أجمل الألحان التي تربى عليها أجيال متعاقبة، يدندنون بأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، لكن لا يعرف الكثير أنها حكمت مباراة بين قدامى النادي الأهلى وعدد من الحكام بناء على رغبتها بعد حصولها على عضوية النادي الأهلي الشرفية مدى الحياة، لتكون أقدم عضوة داخل القلعة الحمراء.

يكشف حاتم جمال، صاحب كتاب "السينما والكورة.. أسرار وحكايات"، عن كواليس المباراة التي وقفت فيها كوكب الشرق بصافرة الحكم لتديرها، كما تدير فرقتها على خشبة المسرح، تقوم نجوم الساحرة المستديرة كأنها تقوم الأوركسترا: "من بعد أول حفلة ليها داخل النادي الأهلي حصلت أم كلثوم على وسام الكمال عشان تكون سيدة العصمة من خلال حفلة حضرها الملك فاروق ومصطفى باشا أمين وفكري أباظة ومحمد حسنين باشا وغيرهم، وقتها حجز الترابيزة الرئيسية ودخل الحفلة متخفي ولما بدأت أم كلثوم تغني شافته وراحت سلمت عليه".

أسرار وحكايات عن مشاهير الغناء والتمثيل يرويها داخل كتابه بعد رحلة بحث استغرقت سنوات، والتنقيب عن أخبار الفنانين في دفاتر المجلات القديمة، مؤكدًا أن كوكب الشرق كانت متواجدة ذات يوم داخل النادي وسمعت عدد من اللاعبين القدامى والحكام يستعدون للعب مباراة فسمعتهم وطلبت أن تحكم المباراة ولاقى طلبها ترحيب شديد من الجميع: "كانت بتحضر المباريات في الاستاد هي وجوزها منهم مبارة مصر والمجر 1956".

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضية، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وخاض المارد الأحمر، في مشواره نحو التتويج باللقب 13 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 9 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة، وحقق الأهلي انتصارين خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة في 7 مباريات، واستقبلت شباكه 6 أهداف فقط، وسجل خط هجومه 23 هدفا.

وظهرت مفارقات جديدة في دقائق مشاركات لاعبي الفريق في البطولة القارية التي فاز بها أول أمس الجمعة، حيث لم يشارك الثلاثي شريف إكرامي وصالح جمعة ومصطفى شوبير، في أي دقائق طوال مشوار البطولة، فيما جاء محمد الشناوي في الصدارة كأكثر المشاركين في البطولة.