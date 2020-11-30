في أول حديث لها.. ابنة أحمد بدير لـ"الوطن": "أبويا خط أحمر ومي العيدان تنمرت بيا"

علاقات و مجتمع

جمالها الملفت للأنظار وحُسن ملامحها، استغلتهما الإعلامية الكويتية مي العيدان، في التنمر على والدها الفنان أحمد بدير، ما تسبب في غضب سارة بدير ابنة الممثل القدير، لسخرية الإعلامية الفجة من أبيها، بالتزامن مع إعلان الفنان عن تقديم محضر رسمي ضد "العيدان".

ابنة أحمد بدير: والدي أغلى حد في حياتي.. والتنمر سلوك مرفوض

"أبويا أغلى حد في حياتي وخط أحمر، واللي هى عملته تنمر بيا وبفنان كبير زي والدي".. بتلك الكلمات تعبر "سارة" عن انزعاجها من تصرف الإعلامية، موضحة في أول تصريح لها لـ"الوطن"، أنها لم تعلم بما دونته "مي" إلا من خلال إرسال محبي الفنان في مصر ودول الخليج المنشور لها، ما تسبب في ضيقها، واصفة ما فعلته "مي" بـ"التنمر" و"السلوك الاجتماعي المرفوض".

وعلى الرغم من ضجرها بما فعلته "العيدان"، إلا أنه أظهر لها محبة الجمهور المصري والعربي لوالدها، موجهة الشكر لهم: "أنا قريت كل تعليقاتكم ورسايلكم، اللي حسيت فيها بغيرتكم على والدي وغلاوته عندكم"، وسط فخرها بتصرف أبيها وتحريره محضر رسمي بالتنمر: "أنا بدعمه في القرار ده، علشان مينفعش نكون سلبيين ونسكت على أي غلط".

"سارة" لـ مي العيدان: كلمة إعلامية "مسؤولية"

وعن تبرير الإعلامية سخريتها من "بدير" بإنه "أصلع بالفعل، وسبق استعمال ذلك المصطلح في أعماله الفنية"، ترد "سارة" بإنه عذر غير منطقي، لأن المعنى يفهم من سياقه، مردفة بأن استخدامها ذلك اللفظ بهذه الطريقة يوحي بالسخرية والتقليل من الآخر، "يعني لو قولت لحد يا ابن المشخصاتي، هيكون المقصود بيها التقليل منه، رغم إن الكلمة في حد ذاتها عظيمة ومش سيئة، لكنها أتقالت بشكل مش لطيف".

تتابع "سارة" حديثها، بأنه من المفترض أن تعي "الإعلامية" الفراق بين المصطلح المجرد والسياق الذي يستخدم فيه، وفقا لما فهمته من دراستها في كلية الإعلام جامعة القاهرة: "أنا اتعلمت إن كلمة إعلامية مسؤولية، ومي تعلم جيدا اللي بقوله بما إنها شغالة في المهنة".

وعن رد فعلها من "الكوميكس" الشهيرة لـ"والدها"، الذي يظهر خلاله أثناء بكائه قائلا: "مينفعش.. مينفعش"، تعلق ابنة الفنان بأنه "حاجة لذيذة ودمها خفيفي، ومفيهاش تجريح ولا سخافة".

"سارة": مش عايزة أمثل

تختتم "سارة" حديثها، بالرد على إتهامها بالحديث عن والدها حاليا بسبب الشهرة: "ده مش حقيقي، أنا يوميا بيتعرض عليها أدوار في مسلسلات وإني أرجع اشتغل في الإعلام، وأنا برفض"، مضيفة أنه يمكنها بسهولة الدخول في مجالي الفن والتقديم التلفزيوني، إلا أنها مفضلة عملها الحالي كمدربة يوجا، الذي تعشقه.

مي العيدان تثير الجدل

ومنذ أيام، أثارت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، موجة غضب واسعة بين متابعيها، بعدما سخرت من الفنان أحمد بدير، من خلال ابنته، مشاركة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة للفنان وفتاة حسناء، أشارت إلى إنها ابنته.

وعلى إثر ذلك، تعرضت مي العيدان لهجوم واسع بين الرواد، معلقين: "ليه بتتنمري عليه"، و"المفروض يرفع عليكي قضية"، و"أسلوبك وحش".

وقصدت مي العيدان بجملة "يخرع"، أي أنه مخيف، وانتقدها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.

وعادة ما تواجه "مي"، انتقادات من متابعيها بسبب ما تنشره: "نزلي صورتك أنتي ونشوف الفرق"، "من راقب الناس مات هما"، "جميلة بكل حالاتها"، "حلوة قبل وبعد.. بس بدي أعرف أنتي إيه مشكلتك".