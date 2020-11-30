ميرهان حسين تثير الجدل بفستان مصنوع من قماش تنجيد الكراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهرت ميرهان حسين بإطلالة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ارتدت فستانا قصيرا مصنوع من قماش التنجيد بنفس لون وخامة الكرسي الجالسة عليه في جلسة التصوير. اختارت فستان قصير منقوش، متعدد الطبقات بقصة الكب، مزينا بطبعات الورد بألوان متعددة.

واختارت تصفيفه الشعر المرفوع بشكل ذيل حصان، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الكاشمير وأحمر شفاه نيود. ونسقت مع إطلالتها إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط بتصميم كبير، مع إسوار وخاتم ناعم.

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