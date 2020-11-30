أبرزها سينابون العشر دقائق.. 6 وصفات بنكهات مختلفة

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مطبخ
يفضل العديد من الناس تناول السينابون بنكهاته وأشكاله المختلفة، حيث أنه يتميز برائحته المميزة وطعمه اللذيذ.
وتقدم "هن" عدد من وصفات السينابون كالآتي:
سينابون العشر دقايق بدون تخمير
مكونات ميني سينابون العشر دقائق:
2 كوب دقيق
ربع كوب زيت
نصف كوب زبادي
طريقة عمل ميني سينابون العشر دقائق:
يخلط الدقيق مع الزيت والزبادي ويعجن جيدًا باليد، حتى الحصول على عجينة متماسكة القوام.
بعد الحصول على عجينة متماسكة، تترك حتى ترتاح قليلًا، مدة نصف ساعة.
تفرد العجينة بعد ذلك ويضاف عليها زبدة، وسكر مطحون بودرة، وقرفة بكمية حسب رغبتك.
تقسم العجينة وهي مفرودة إلى مستطيلات ثم إلى مربعات ونبدأ في لفها، ثم تقطع إلى دوائر سينابون صغيرة.
ترص قطع الميني سينابون الصغيرة في صينية خبز وتدخل إلى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق، حتى يأخذ العجين اللون الذهبي.
بعد خروج الميني سينابون من الفرن، يوضع عليه التوبينج المحضر من: سكر باودر، وملعقة لبن، ويصبح جاهزًا للتقديم.
سينابون الميكروويف في 3 دقائق
المكونات:
1 ملعقة فانيليا
1 ملعقة ونصف سكر
2 ملعقة لبن
2 ملعقة زيت
3 ملعقة دقيق
1 ملعقة بيكينج باودر
نصف ملعقة قرفة
طريقة التحضير:
تخلط جميع المكونات السابقة في وعاء وتقسم لنصفين
يوضع النصف الأول في مج قابل لدخول الميكروويف
الحشو:
يخلط مكعب زبدة مع ملعقة سكر ونص ملعقة من قرفة وفانيليا وكاكاو، ثم يضاف إلى المج
عد إلى النصف المتبقي من الخليط وضعه فوق الحشو داخل المج
ادخل المج إلى الميكروويف لمدة 3 دقائق
من الممكن أن تزين بصوص الكراميل حسب الرغبة
سينابون الكراميل والمكسرات
المكونات:
300 جرام دقيق
ربع ملعقة صغيرة ملح
بيضة
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
6 ملعقة كبيرة لبن دافىء
2 ملعقة كبيرة زبدة لينة أو مذابة
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
الحشو
2 كوب سكر
1 علبة قشطة
صوص التوفي
نصف كوب زبدة
1 كوب سكر
4 ملعقة كبيرة لبن بودرة
مكسرات مجروشة
زبيب
طريقة تحضير سينابون الكراميل والمكسرات
العجينة:
يقلب كل الخليط ويمكن إضافة القليل من الماء حتى الحصول على عجينة
تغطى العجينة وتترك لتتخمر لمدة 45 دقيقة
تفرد العجينة بالنشابة
يفرد خليط القشطة والسكر على العجينة
تضاف المكسرات والزبيب على الوجه
تلف العجينة رول وتقطع بالسكينة وتُرص في صينية
يفضل أن تترك لتتخمر مرة أخرى لمدة 10 دقائق
توضع في الفرن لمدة 30 دقيقة في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج
الصوص:
يقلب السكر واللبن البودرة على النار
تضاف الزبدة ويقلب الخليط
تضاف المكسرات والزبيب
يضاف الصوص إلى السينابون وهو ساخن ويقدم
سينابون الشوكولاتة
المكونات:
300 جرام دقيق
ربع ملعقة صغيرة ملح
بيضة
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
6 ملعقة كبيرة لبن دافئ
2 ملعقة كبيرة زبدة لينة أو مذابة
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
الحشو:
1 كوب سكر بني
1 كوب كاكاو
قليل من قرفة ناعمة
الصوص الأسود:
صوص شوكولاتة
6 قطعة جبنة كريمي
لبن مكثف محلي
رقائق شوكولاتة للتزيين
طريقة تحضير سينابون الشوكولاتة
يخلط اللبن مع الخميرة ويضاف إلى الدقيق والبيضة والفانيليا والزبدة المذوبة
يقلب كل الخليط ويمكن إضافة القليل من الماء حتى الحصول على عجينة
تغطى العجينة وتترك لتتخمر لمدة 45 دقيقة
الحشو
يخلط الكاكاو والسكر والقرفة
الصوص:
يخلط صوص الشوكولاتة والجبنة الكريمي واللبن المكثف المحلي
يصفى الصوص ويضاف على وجه السينابون
تضاف رقائق الشوكولاتة على الوجه
يقدم السينابون
سينابون دايت
المكونات:
نصف كيلو دقيق أسمر صحي بدون ردة
10 جرام خميرة خبز
10 جرام ملح
300 مل ماء للعجن
15 جرامًا سكر دايت
30 جرامًا زبدة دايت
صوص التزيين
بشر ليمونة أضاليا
عصير ليمونة أضاليا
60 جراما سكر دايت
200 جرام بديل الزبدة
150 جرام جبنة كريمي دايت
لحشو العجينة
سكر بني
قرفة ناعمة
التزيين
بشر ليمون معسل
شرائح ليمون
طريقة تحضير سينابون دايت
يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح
تضاف الزبدة المذوبة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة طرية
تقلب العجينة مع الدقيق
تغطى العجينة وتترك لتتخمر
تفرد العجينة بالنشابة ويرش الوجه بالسكر البني والقرفة
تلف العجينة رول وتقطع وترص في صينية في شكل دائري حول إناء دائري لتكون شكل الحلقة
توضع في الفرن حتى تمام النضج في درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة
الصوص:
توضع الزبدة في إناء
يضاف عصير وبشر الليمون والسكر
يمكن إضافة الجبنة الكريمي
يقلب الخليط على النار
يضاف على الوجه خليط الليمون المعسل
يقدم السينابون
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