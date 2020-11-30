كورونا وسرطان الرئة.. ما وجه التشابه والاختلاف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف رئيس الجمعية البريطانية لمكافحة أمراض السرطان، روبرت رينتولا، عن التشابه والاختلاف بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا وسرطان الرئة.

وقال رينتولا إنه رغم التشابه في الأعراض لدى المصابين بفيروس كورورنا والمصابين بسرطان الرئة، إلا أن هناك عدة اختلافات تساعد في التمييز بين الحالتين، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وأوضح الطبيب أن السعال الجاف المصحوب بضيق في التنفس والحمى وآلام في العضلات وفقدان حاسة الشم والتذوق قد تكون أعراضا لمرض كوفيد -19 (كورونا)، أما إذا كان السعال مرفوقا بدم لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وفي نفس الوقت نقص فقدان الوزن وآلام بالقفص الصدري فإن هذه الأعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة.