الامارات | السروال الجلدي نجم موضة الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن السروال الجلدي نجم موضة الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل السروال الجلدي نجم موضة الشتاء، ليمنح المرأة إحساساً بالدفء والراحة من ناحية، وإطلالة جذابة تنطق بالأناقة والفخامة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة «Elle» أن السروال الجلدي يطل هذا الموسم بأشكال متنوّعة، مثل السروال على شكل تنورة والسروال الرياضي والسروال ذي الأرجل المستقيمة، ليمنح المرأة خيارات متعددة تتيح لها اختيار ما يناسب أسلوبها.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السروال الجلدي على شكل تنورة يأتي بقصّة على شكل حرف A ذات وسط عال، ويصل طوله إلى منتصف الساق. ويمكن تنسيق هذا الموديل مع بليزر كاروه أنيق أو مع بلوفر ذي ياقة عالية.

ويمتاز السروال الجلدي الرياضي بقصّة واسعة ووسط ذي رباط، ويمكن تنسيقه مع قميص جلدي مناسب أو هودي.

أما السروال الجلدي ذو الأرجل المستقيمة فيمتاز بقصة ذات وسط عال ومريحة عند الأرداف، كما يأتي بعض الموديلات بقصّة طويلة للغاية. ويمكن تنسيق هذا السروال مع قطع فوقية مصنوعة من التريكو.

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