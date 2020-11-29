طليقة كهربا بصحبة اليوتيوبر علي غزلان بـ"فستان قصير": ملكة جمال العالم

لايف ستايل

شاركت الإعلامية سارة خليفة، طليقة لاعب النادي الأهلي، محمود كهربا، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتين مع اليوتيوبر الشهير علي غزلان.

وظهرت "سارة" بفستان قصير، بلوني الأبيض والأسود، مع حذاء رياضي.

وعلّقت طليقة اللاعب: "شكرا يا لولي يا جدع ونورت والله، بس بصراحة أنت متصور جمب ملكة جمال العالم القمر، ما شاء الله عليا، النرجسية صديقتك سارة خليفة، أنت اللي طلعت عليه الكلمة دي استحمل بقى".

قصة سارة وكهربا

وأقامت "سارة" دعوى أمام محكمة الأسرة بزنانيري، تحمل رقم 1403 لسنة 2016، تطالب فيها بإلزام محمود كهربا بمصاريف نفقتها، مؤكدة أنها لم تطلب الطلاق من اللاعب، وأن الأخير طلقها غيابيا، خلال جلسة "دعوى نفقة الزوجية"، بمحكمة الأسرة بزنانيري في روض الفرج، عام 2017.

وعادت "سارة" للأضواء في أغسطس من العام الماضي، بعدما نشرت صورة لها، مُرفقة بتعليق: "كان نفسي أقولك هتلاقي أحسن مني، بس الحق يتقال أنا بطل مبتعوضش" وذلك عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك.

الأمر الذي فسره البعض بأنها تقصد "كهربا"، مُعلقين: "تقصدي كهربا"، و"عندك حق إنتي بطل".

وكانت علقت "خليفة"، على انتقال "كهربا" مؤخرا لصفوف النادي الأهلي، في الميركاتو الشتوي، قائلة: "مبروك والله فرحتله، وفرحت أنه عمل حاجة شايفها كويسة ليه".

وتابعت خلال حديثها لـ"هن": "الفترة الجاية مركزة أكتر في الشغل، ومن المفترض إني بحضر لبرنامج قريب لسة مش هعلن عن تفاصيله، غير تحضيري للإعلانات كمان".

وعن مشاريعها الشخصية، أكدت أنها لا تفكر حاليا في تكرار تجربة الارتباط مجددا".