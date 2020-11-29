"العشاء الآخير".. حكاية مقتل زوجين بـ73 طعنة على يد ابنهما

علاقات و مجتمع

حادثة أثار التساؤلات كان بطليها رجل يدعى جويل جاي، 61 عامًا، مهندسًا مستعدًا للتقاعد وزوجته ليزا، 55 عامًا، إذ اكتشفت الشرطة جريمة قتلهم بوحشية ومن ثم تقطيع جثتيهما داخل منزلهم في نوكسفيل، وهي مدينة أمريكية في الولاية الأمريكية تينيسي.

"العشاء الآخير"، ربما كان التجمع الذي ظهر خلاله الزوجان قبل 4 أعوام مضت، خلال عيد الشكر"، داخل منزلهم أمام طاولات مليئة بعشاء الديك الرومي وخبز الذرة محلي الصنع وفطائر اليقطين، وفق "ميرو" البريطانية.

كان الزوجان متزوجين منذ 31 عامًا ويتشاركان روح الدعابة وحب الطبيعة، وفي 24 نوفمبر، فتح جويل وليزا منزلهما لبناتهما الثلاثة وابنهما جويل ونيور، 28 عامًا.

كان جويل قد سافر من باتون روج، حيث درس في جامعة ولاية لويزيانا، لقد كان يأخذ دورات جامعية لأكثر من عقد من الزمان، ولم يكن لديه وظيفة أبدًا وكان يتلقى دعمًا ماليًا من والديه.

أخبرت الفتيات جويل الأب، بأنهن لن يدعمن جويل الابن مجددًا فقد حان الوقت لوقوفه على قدميه، واحتفلت الأسرة بعيد الشكر يوم الخميس وعاد جويل إلى باتون روج يوم الأحد.

يوم الإثنين، لم تذهب ليزا لوظيفتها الإدارية كما اعتادت ولم ترد على هاتفها، نبهت مشرفتها السلطات وطلبت فحص الرفاهية.

كواليس قتل جويل الأب وليزا

توجهت الشرطة إلى المنزل ودخلت من باب مرآب، لقد لاحظوا درجة الحرارة، تم ضبط منظم الحرارة على 32 درجة، وشم الضباط رائحة غريبة، كان مزيجًا من المواد الكيميائية ورائحة العفن.

بيت الرعب

كانت البقالة متناثرة عند الباب الأمامي، وتُركت المحافظ بالخارج، وكانت هناك بقع دماء على الجدران والسجاد، فضلًا عن أكوام من الملابس الممزقة مبللة بالدماء، في الطابق العلوي.

اكتشفت الشرطة يدًا مقطوعة في غرفة تستخدم كصالة ألعاب رياضية، أدت آثار الدماء عبر المنزل إلى وصول الضباط إلى جثث جويل الأب وليزا المقطوعة، والتي لاحظت أن جويل الأب قد طُعن حتى الموت في غرفة تمارين بالطابق العلوي.

وعندما عادت ليزا من رحلة تسوق، تعرضت لكمين، مما أدى إلى سقوط البقالة والمشتريات على الأرض، ومن ثم تقطيع جثتها هي الآخرى.

حاول القاتل التستر على الجرائم، في غرفة النوم الرئيسية، أغطية بلاستيكية، كان هناك حاويتان بلاستيكيتان كبيرتان سعة 42 جالونًا مملوءة بالمواد الكيميائية المسببة للتآكل في الداخل، كانت أجزاء الجسم تطفو وتسيل.

في الطابق السفلي، في قدر طهي معدني كبير على موقد المطبخ، تم العثور على رأس ليزا يذوب في الحمض، كانت هناك أيضًا أدوات وسكاكين حولها، وكذلك مواد تنظيف.

كشف تشريح الجثة عن الضراوة الحقيقية للهجوم، إذ تم طعن جويل 42 مرة بينما كان يحارب من أجل حياته.

قطعت الشفرات ضلوعه وخرقت كبده ورئتيه وكليتيه، تم قطع أطرافه، تم طعن ليزا 31 مرة وأزيلت أطرافها أيضًا، كانت الضربات عنيفة لدرجة أن تسعة من ضلوعها تكسرت.

تساؤلات كثيرة أثارتها هذه الجريمة البشعة التي تقشعر لها الأبدان، فلم يكن للزوجين المشهورين أي أعداء، فمن كان سيقتلهم بهذه الوحشية؟.

بعد البحث الدقيق في لغز القضية، كانت الإجابة في حقيبة ظهرت في الغرفة التي أقام فيها ابنهما عندما عاد إلى المنزل لقضاء عطلة عيد الشكر، في مذكرات وملاحظات بخط يد جويل، كانت هناك تفاصيل خطة لقتل والديه.