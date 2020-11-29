برنسيسة من لاس روزاس.. ميرهان حسين في إطلالة جديدة "حافية القدمين"

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة مريهان حسين، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال إطلالة جديدة لها.

وظهرت "مريهان"، بفستان منقوش قصير وهي جالسة على كرسي، حافية القدمين وبتاتوه مرسوم عليهما على شكل نجوم ووردة كبيرة، وعلّقت: "برنسيسة من لاس روزاس"، ثم أغلقت التعليقات.

يذكر أن لاس روزاس، مدينة تقع في شمال إسبانيا، وتتميز بمناطقها الطبيعية الخلابة.

وخلال الشهر الماضي، أثارت "ميرهان" عقب نشرها لصور وهي مرتدية "برنص" وتجلس فوق السرير داخل الغرفة الخاصة بها، ومُعلق خلفها فستان إطلالتها الأخيرة بحفل ختام الجونة.

وأرفقت الفنانة تعليقًا: "ليلة أمس، قبل الانطلاق على السجادة الحمراء"، حيث قامت بإغلاق التعليقات على الصور أمام متابعيها.

وأطلت مريهان، بفستان لامع رمادي، على هيئة "جامب سوت"، بأكمام طويلة باللونين الرمادي والأسود تشبه الذيل.