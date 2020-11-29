كنزي دياب تثير الجدل بفيديو رقص رفقة صديقتها.. ومتابعون: "ونعم التربية"

علاقات و مجتمع

نشرت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب من زوجته الثانية زينة عاشور، مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلاله بصحبة إحدى صديقاتها.

وخلال المقطع، ظهرت "كنزي" وهي تؤدي رقصة بصحبة صديقتها على أنغام إحدى الأغنيات العالمية، حيث لاقى الفيديو عدد من التعليقات والانتقادات لابنة الهضبة، والتي جاء من بينها، "ونعم التربية"، و"جميلة".

ومنذ أيام، احتفلت كنزي دياب، بعيد ميلادها الـ21، بعدة صور "مثيرة للجدل"، شاركتها مع جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت "كنزي"، 4 صور لها، ظهرت خلال واحدة منها ببنطلون فضفاض واسع اللون، مع سترة شتوية طويلة، خلال تعمدها التصوير بحركة يد خادشة للحياء، فيما ظهرت في لقطة أخرى خلال احتضان شاب لها.

رواد "سوشيال ميديا" لـ كنزي عمرو دياب: عيب كده

وأطلت ابنة عمرو دياب في إحدى الصور، بأزياء جريئة سوداء، بجوار بلالين هيليوم فاتحة اللون، تحمل عمرها.

وعلقت "كنزي"، على صور الاحتفال بعيد الميلاد، قائلة باللغة الإنجليزية: "هذا مهرجاني".

زينة عاشور تهنئ توأميها كنزي وعبدالله بعيد ميلادهما: لا تتغيرا

فيما وجهت زينة عاشور، رسالة لابنيها التوأم من الفنان عمرو دياب "كنزي" و"عبدالله"، بعيد ميلادهما، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت زينة، صورة جمعت أبنائها، معلقة عليها: "كل سنة وأنتوا طيبين كيكس وعبودي، بحبكم جدًا، أبقوا كما أنتوا عليه من أجلي، أنتوا الأفضل، لا تتغيروا".

يأتي ذلك بعد أسابيع من تجاهل "عاشور" للاحتفال بعيد ميلاد عمرو دياب الـ59، عبر "إنستجرام"، حيث شاركت حينها متابعيها عبر خاصية "استوري"، مقاطع فيديو قصيرة لرقص مجموعة من الشباب والمارة في أحد الشوارع، معلقةً باللغة الإنجليزية: "وقت كورونا"، مع جعل متابعيها يطلقون على تلك الفيديوهات "رقصة كورونا"، كما نشرت أيضًا، مجموعة صور للوحات داخل أحد المعارض الفنية.