صور.. رانيا يوسف تثير إعجاب متابعيها بفستان أسود: عود البطل

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شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وظهرت "رانيا" في الصورة مرتديةً فستان أسود طويل، كشف عن ذراعيها، دون أن تعلق على صورتها.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة: "قمراية"، "كل مصر بتحبك"، "أنتي الحب الحقيقي"، "عود البطل ملفوف"، "يا محلاكي".

رانيا يوسف عن سعادتها بفوز الأهلي

وكانت الفنانة رانيا يوسف، أعربت عن سعادتها الغامرة بفوز الأهلي على غريمه اللدود الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتوج بالبطولة لأول مرة منذ 7 سنوات، عندما حقق الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في عام 2013.

وقالت "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "أنا متربية على الأهلي، مبفهمش أوي من الكرة، ومبسوطة للأهلي واتفرجت على الماتش بس مش أوي".

ورد عليها أديب ممازحًا: "يعني متفرجتيش على الماتش وملكيش أوي في الكرة، بس سعيدة ولازم أنكد على عمرو أديب"، وقالت رانيا: "الأهلي كسب وإحنا تمام، أنا بحب الأهلي، لأني متربية عليه، طلعت لقيت نفسي أهلاوية".

ورد عليها مقدم البرنامج مرة أخرى، ممازحًا إياها: "وده هيتعمل له فستان أحمر أكيد يعني؟!"، وقالت رانيا: "المهم إن الناس مبسوطة والأهلي لعب حلو، وكل حاجة حلوة ولطيفة".

وكانت "رانيا" شاركت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قصير لها أثناء رقصها بعلم وتيشرت النادي الأهلي، قبل ساعات من انطلاق لقاء القمة المرتقب.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على مقطع الفيديو التي شاركته: "التالتة شمال بتهز جبال وبأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال، الأهلي بطل إفريقيا بإذن الله شجعوا الأحمر".

وفاز النادي الأهلي على غريمة التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 2-1.