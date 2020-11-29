غدا.. وزارة النقل تطلق حملة "السكة أمان" بالتعاون مع "القومي للمرأة"

علاقات و مجتمع

تنطلق غدًا فعاليات حملة "السكة أمان" والتي تنظمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، في التاسعة صباحًا بمقر وزارة النقل.

ومن المنتظر أن يحضر انطلاق الحملة وزيرا النقل والتعاون الدولي ورئيس المجلس القومي للمرأة والمدير الإقليمي للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما تتضمن الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي للمرأة والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وفي وقت سابق أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف، حملة توعوية جديدة لمعالجة ظاهرة التنمر على الإنترنت "حاسبوا على كلامكم".

تسعى الحملة إلى توجيه دعوة للمجتمع لاستخدام المنصات الاجتماعية بشكل إيجابي، وتتضمن الحملة أدوات لمكافحة التنمر وموارد دعم لتمكين المستخدمين وحمايتهم من التنمر على الإنترنت.

ومن ضمن أهداف الحملة، رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن الآثار النفسية والعاطفية للتنمر على الإنترنت وأهمية الحفاظ على بيئة إيجابية على المنصة.

وتعتبر حملة "حاسبوا على كلامكم" دعوة للمجتمع للمشاركة والتفاعل بوعي أكبر، مع الأخذ في الاعتبار الأضرار التي يمكن أن تسببها مختلف أشكال التنمر على الإنترنت، خاصة بين الشباب.

كما تهدف إلى توعية المجتمع بقواعد "إنستجرام" حول التنمر وأدواته لمكافحة التنمر المتاحة للجمهور، إذ أن من شأن هذه الأدوات تمكين الأشخاص من حماية حساباتهم من المتنمرين والتواصل غير المرغوب فيه، وتشجيع التفاعلات الإيجابية، ومساعدتهم على الدفاع عن أنفسهم باستخدام الأدوات المختلفة التي تتيحها المنصة للتعامل مع المتنمرين.