4 أشياء عليك تنفيذها لتجنب المشاكل المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

يميل الكثير من الأشخاص إلى إنفاق الأموال دون داعِ، بشراء الأشياء التي لا يحتاجونها وإنفاق أموال أكثر مما يكسبون.

يضطر هؤلاء الأشخاص بصرف نفقات من أموال الطوارئ، أو اقتراض أموال من شخص ما، ولكن كل هذه التصرفات تعرضك للأزمات المالية، إليك أفضل عادات يمكنك اتباعها لتجنب هذه الأزمات وفقاً لموقع " the healthy feed official".

1- تحديد الميزانية:

الميزانية الاقتصادية ليست مجرد جمع وطرح، فأنت بحاجة إلى إنشاء ميزانية واقعية وتلتزم بها، بهذه الطريقة، يمكنك التخطيط لكيفية وأين ستستخدم أموالك، ويمكنك أيضًا التحقق وتحديد أي واحد تحتاج إلى تحديد أولوياته.

يمكنك تدوين نفقاتك اليومية في نهاية كل شهر، حتى تتمكن من رؤية ما تحتاج إلى تعديله إذا كنت تريد توفير المزيد من المال.

2- لا تندفع عند الشراء:

الشراء بدون تخطيط يمكن أن يحدث خلل في ميزانيتك، فحاول كتابة الأشياء التي تحتاجها قبل الذهاب إلى السوبر ماركت والكمية، حتى لا تنجرف أثناء التسوق، لأن المنتجات تكون مغرية للغاية، ففكر في الشراء جيدًا لتجنب الأزمات المالية.

استخدم بطاقات الائتمان بحكمة، وتجنب الإنفاق فوق الحد.

3- حساب لحالات الطوارئ:

يبحث الناس عن احتياجاتهم ويصرفون كل النقود التي يملكوها في المنتجات والطعام والشراب، ويهملون عمل حساب من أجل الضروريات والطورائ.

لذلك يجب أن تعطي أولوية لتوفير المال لحالات الطوارئ لبضع أشهر حتى تشعر بالاطمئنان لحدوث أي شئ في أي وقت.

4- تجنب الديون:

تجنب اقتراض المال للحصول على الأشياء التي تريدها، فمن الأفضل توفير المال قبل شراء شئ باهظ الثمن أو السفر.

تجنب التنافس مع الآخرين، فأنت لست بحاجة إلى إقناع الجميع بشئ ما، قم بتبسيط أسلوب حياتك، وخطط لميزانية، واتبعها.

5- التخطيط قبل تقديم أي التزام:

قم بتحليل وضعك إذا كنت مستعدًا للقيام باستثمارات عالية المخاطر مثل العقارات أو الأعمال التجارية، واسأل المستشارين الماليين عما إذا كان من العملي بالنسبة لك الاستثمار في وضعك المالي الحالي، وضع في اعتبارك القيمة السوقية المستقبلية.