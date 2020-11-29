أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. هذا ما يفعله عدم النوم جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

احذر مخاطر عدم النوم جيدا

في زمن الوباء يلجأ العديد من الأشخاص إلى السهر ليلا وعدم الحصول على قسط كاف من النوم، رغم تأثير ذلك على الصحة مع تفشي كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم النوم بشكل منتظم يضعف المناعة ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، ومن بينها كورونا.

كيف نحمي أنفسنا؟

الحفاظ على جدول نوم مناسب.

الحصول على ما لا يقل عن 6 إلى 8 ساعات من النوم يوميا.