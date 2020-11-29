كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 نوفمبر 2020 03:41 مساءً - جفاف الشعر وتجعده مشكلتان شائعتان تواجههما كثيرات من النساء خلال فصل الشتاء، حيث يجعل الهواء الجاف والبرد الشديد الشعر يبدو باهتاً وضعيفاً. كما يؤدي الجفاف الى تساقط الشعر، الذي يعد أيضاً مشكلة شائعة خلال الأجواء الباردة، مما يحتم عليك العناية بشعرك لتلافي كل هذه المشاكل والحفاظ عل شعر ناعم ومالس كالحرير. ولمساعدتك، نرصد لك في هذا المقال أفضل علاج طبيعي للشعر المجعد والجاف في الشتاء.



أهمية علاجات الشعر الطبيعية

علاج الشعر الجاف والمجعد بالمكونات الطبيعية



يقدم الكثير من صالونات التجميل علاجات للشعر الجاف والمتطاير في الشتاء. إلا أن معظم المنتجات والكريمات المستخدمة في هذه العلاجات مليئة بالمواد الكيماوية التي تضر بشعرك على المدى الطويل. وعلى رغم أنها تعطيك نتائج فورية، لكن شعرك لا يلبث أن يصبح أكثر تطايراً وجفافاً لاحقاً. بالتالي، تعد العلاجات الطبيعية للشعر الجاف والمجعد والمتطاير، لا سيما في الشتاء، الحل الأفضل، فهي سهلة التحضير وغير مكلفة وتوفر لك نتائج مرضية طويلة الأمد.

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أفضل علاج منزلي لجفاف الشعر في الشتاء

أفضل علاج طبيعي للشعر الجاف في الشتاء





المكونات

إن جميع المكونات المستخدمة في هذا العلاج الطبيعي للشعر، ليست لها أي آثار جانبية على شعرك، وهي كالتالي:

- ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا: تحتوي الألوفيرا على أنزيمات تساعد في إصلاح الخلايا الميتة في فروة الرأس، وفي نمو الشعر. كما تشتمل على خصائص تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر الجاف والمتطاير في الشتاء، إضافة الى مادة تشبه الكيرايتن، وهو البروتين الرئيسي للشعر الذي يزيد من مرونة الشعر ونعومته ويمنع تكسره.

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون: زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية التي تحافظ على شعرك ناعماً وصحياً خلال الشتاء، فهو يساعد في تحسين تدفق الدم في بصيلات الشعر، مما يعزز من نموه، ومد الشعر بالترطيب اللازم في الأجواء الباردة. كما يحتوي زيت الزيتون على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة تقوي جذور الشعر وتكافح بهتانه، وتمنع قشرة الرأس.

- ملعقتان صغيرتان من الزبادي: الزبادي مليء بالأحماض المضادة للبكتيريا والأحماض الدهنية، التي تجعله مكوناً طبيعياً رائعاً لشعرك. فهذه الأحماض تنعم وتغذي الشعر ولها خصائص مضادة للجراثيم تمنع نمو الالتهابات. فضلاً عن أنها تقلل من قشرة الرأس والحكة، اللذين يعدان مشكلة شائعة جداً خلال فصل الشتاء.



طريقة تحضيره

زيت الزيتون



ضعي جميع المكونات في وعاء واخلطيها جيداً ال أن تصبح متجانسة، وإذا كنت تمتلكين شعراً طويلاً بإمكانك زيادة الكمية. قسمي شعرك ال أقسام وابدأي بتطبيق الخليط على شعرك وفروة رأسك. اتركي الخليط عل شعرك لمدة 30 دقيقة، بعدها اغسليه بالشامبو والبلسم على الطريقة الاعتيادية.

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