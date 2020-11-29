كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 نوفمبر 2020 03:41 مساءً - تُعتبر المعلقات أو الـHangnails أكثر من مجرد مشكلة مزعجة، بحيث إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح يمكن أن تكون مؤلمة للغاية، مما يتسبب في احمرار الجلد المحيط بالأظافر والتهابه وحتى في نزيف أيضاً. فإذا كنت تعانين من هذه المشكلة، فمن المهم جداً معالجتها للحفاظ على أظافر متألقة وتجنّب أن يتسبب الجلد الميت المحيط بالظفر بحصول أي مضاعفات مؤلمة. لذلك، نرصد لك 3 خطوات سهلة للتخلص من الـHangnails.



ما هو الـHangnails

خطوات سهلة للتخلص من الـHangnails



الـHangnails أو المعلقات هي دموع صغيرة مزعجة محيط بالأظافر، تتطور عندما تنفصل شريحة من الجلد عن البشرة أو الظفر، فتسبب الكثير من الألم عندما تحتكّ بالشعر أو الملابس. بالتالي، من الضروري معالجة هذه المشكلة بشكل صحيح، وذلك لتجنب الجروح العميقة والتندب والتورم والالتهابات، باتباع ثلاث خطوة سهلة.

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1- إزالة الجلد الميت حول الظفر

Ultra Precision Cuticle Nipper



الجلد المحيط بسرير الظفر عبارة عن طبقة شمعية من التراكمات، ترتبط مباشرة بصفيحة الظفر، لكن غالباً ما يتم التعامل معه بطريقة خاطئة، كالتخلص منه بطريقة عشوائية أو عميقة. لذلك، قومي في البداية بنقع يديك وأظافرك في الماء الدافئ لمدة عشر دقائق، مما يسهل عملية التخلص من الزوائد حول الظفر. بعدها، استخدمي كماشة حادة ومعقمة من الفولاذ المقاوم للصدأ، أو ما يُعرف بالكليبرز، لقص الجلد الميت حول الظفر بطريقة آمنة. استخدمي مثلاً Ultra Precision Cuticle Nipper من Tweezerman. من ثم، قومي بتطبيق مرهم مضاد للجراثيم، فهو يبعد البكتيريا عن المنطقة المحيطة بالأظافر.

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2- ترطيب الأظافر

Nail Elixir Cuticle Oil



من المهم جداً ترطيب البشرة المحيطة بالأظافر بشكل دائم، وذلك لتجنب قدر الإمكان ظهور التقشرات والجلد الميت حول الظفر. بالتالي، قومي بشكل دوري بترطيب يديك وأظافرك باستخدام كريمات تفي بالغرض، كما بإمكانك استخدام الزيوت الفعالة مثل زيت الفيتامين E أو زيت الورد. بإمكان على سبيل المثال استخدام Nail Elixir Cuticle Oil أو The Rose Oil—Natural Nourishing Cuticle Oil.

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3- حماية فراش الظفر

ضرورة ارتداء القفازات لحماية الأظافر



من المهم جداً حماية فراش الظفر من العناصر القاسية، من خلال ارتداء القفازات عند غسل الأطباق، وكذلك ارتداء القفازات الصوفية في الخارج عندما يصبح الطقس بارداً، مما يحمي أظافرك والبشرة المحيطة بها من الجفاف والتقشر.

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