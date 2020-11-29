كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 نوفمبر 2020 03:41 مساءً - تسعى كل سيدة بشكل متواصل إلى التنويع في تسريحات شعرها، لتعزيز من روعة إطلالتها وجمالها، وتلجأ دائماً إلى متابعة المجلات وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، للتعرُّف عل أسرار جمال شعر النجمات والمشاهير، لأنهنَّ يبقين مصدر إلهام الموضة في العالم.

إذا كنت تتساءلين عن تلك الأهمية التي تُولّيها النجمات بشعرهنَّ، أو ماذا يستخدمنَّ أو ما هي الطرق والنصائح التي لها هذا التأثير الإيجابي الكبير على جمال شعرهنً والعناية به؟! نعم، الخليج 365، لهذا الجمال الطبيعي أسراراً بالتأكيد، فهناك أشياء جمالية تحرص عليها النجمات للحفاظ على الإطلالة الطبيعية التي تحمل جمالاً من نوع خاص، ومن أبرزهن الفنانة نجوى كرم.

تعرّفي مع "الخليج 365.نت"، إلى تلك الأسرار لتستوحي طرقاً جديدة في العناية بشعرك، حتى تظهري في صورة جميلة وبسيطة، ومثالية.



تعرّفي على أسرار جمال شعر نجوى كرم

أسرار جمال شعر نجوى كرم

تُعتبر الفنانة نجوى كرم مصدر إلهام لكل من يتابعها، وتُلهمك بتألّقها، والتجديد في مظهرها الخارجي لا سيما في تسريحات شعرها، ودائماً تتنوع إطلالاتها وتظهر بتسريحات مثيرة ومتجدّدة لافتة وعصرية. ومما لا شك، أن العناية بالشعر التي توليها نجوى كرم للحصول على شعر صحي وجذّاب تكمن في الآتي:



استخدام الأقنعة المغذّية

استخدام الاقنعة للحفاظ على صحة الشعر

تُعطي الفنانة نجوى كرم لشعرها قيمة عالية، فتحرص على العناية به، فتستعمل الأقنعة المغذّية التي تحتوي على نسبة مرتفعة من البروتينات والفيتامينات التي تعيد للشعر العناصر التي يفقدها خلال الصبغة والتمليس الحراري، والتي تُساهم في تقوية الشعر وترطيبه، والحفاظ على لمعانه وحمايته، ومنعه من التقصّف والإرهاق، وتخفيف أثر الشامبو السلبي على الشعر وجعله متوهجاً وانسيابياً.



عدم غسل الشعر كل يوم

تجنّب غسل الشعر يوميًا؛ للحفاظ على الزيوت الطبيعية

عدم غسل الشعر بشكل يومي يُساعد في الحفاظ على الزيوت الطبيعية الموجودة بفروة الرأس، فاعتماد قاعدة "غسل شعر اليوم التالي" للحفاظ على الشعر بالشكل المطلوب، والفكرة أنَّ غسل الشعر يوماً بعد يوم يكسب الشعر الوزن المثالي، الذي يمنحه الحجم المثالي، وبالتالي يسهل عملية تصفيفه بالشكل الذي تفضّله.



طرق غسل الشعر

يوصى في تخفيف الشامبو بالماء الدافئ أولاً قبل وضعه على الشعر أثناء غسله

الطرق الصحيحة لغسل الشعر مهمة جدًا للحفاظ على جماله. لذا، لا بدّ من تخفيف الشامبو بالماء الدافئ أولاً قبل وضعه على الشعر، مع ضرورة الإنحناء إلى الأمام عند غسل الشعر؛ لأنَّ هذا الوضع يساعد فروة الرأس في تجديد دورتها الدموية، ومن ثم، غسله جيداً وذلك للتخلص من الشوائب العالقة به، والتأكد من زوال بقايا الشامبو، وعدم وضع البلسم على منبت الشعر بل على الأطراف، ثم إنهاء غسيل الشعر بماء بارد دائماً.



تصفيف الشعر

تجنّب استخدام المشط عند تسريح الشعر وخصوصًا وهو مبلل

تجنّب استخدام المواد التي تحتوي على كيماويات لأنها ستؤدي إلى تدمير الشعر على المدى الطويل. لذا، ان استخدام قدر ضئيل للغاية من الكريم المُلمِّع وذلك لحماية الشعر من التلف، وعدم استعمال المشط أو الفرشاة في تسريح الشعر وهو مبلل، وتجنّب إبقائه ملفوفاً بالمنشفة بعد الاستحمام لفترة طويلة. وعوضاً عن استخدام المجفّف الكهربائي، يجب تسريح الشعر إلى الخلف بعد تجفيفه بالمنشفة ثم ربطه بقطعة حرير وتركه هكذا ساعات حتى ينشف ويصبح أنعم وأسهل تجفيفاً.

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عدم مغادرة المنزل بشعر رطب

تنشيف الشعر بالمنشفة يعدّ أمرًا صحيًا للحفاظ على صحة الشعر

إن الخروج بشعر مبلّل أو رطب من شأنه أن يتعرّض للعوامل الخارجية المضّرة بالشعر.



عدم استخدام مجفف الشعر

عدم استخدام مجفف الشعر لحمايته وتركه حتى يجفّ تلقائياً

تجنّب استخدام المجفّف الكهربائي، ويُفضّل ترك الشعر في الهواء الطلق حتى يجف، وفي الشتاء يُنصح باستخدام المنشفة، فقط.



المواظبة على قصّ الشعر

قصّ أطراف الشعر للتخلّص من مشكلة التقصّف

المواظبة على قصّ أطراف الشعر كل شهرين تقريباً، وذلك للتخلُّص من مشكلة التقصف والإجهاد، وزيادة كثافته، وتعزيز صحته، وزيادة طوله، ومساعدته على النمو بشكل صحي وسليم.

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