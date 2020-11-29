إليكِ أفكار لملابس شتوية أنيقة مناسبة للعمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 نوفمبر 2020 03:41 مساءً - مع بداية موسم الشتاء، تقع السيدات في حيرة كيف سيخترن اطلالاتهن الشتوية الأنيقة ومواكبة آخر صيحات الموضة.

نقدم لك بعض الأفكار لملابس شتاء 2021 وبنفس الوقت مناسبة للعمل، فاختاري منها ما يعجب ذوقكِ.

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البدلة النسائية

BOTTEGA VENETA





تعد البدلة النسائية من أبرز أفكار لملابس شتوية أنيقة مناسبة للعمل، حيث تتسم بالأناقة والرسمية، وقد برزت العديد من موديلات البدلات النسائية المميزة هذا العام، سواء البدلات باللون الأسود أو الألوان الحيوية.





وزاد سحر البدلات النسائية مع القمصان بالألوان الجريئة والعصرية، لتحصل المرأة على إطلالة جذابة ولافتة.





أمامك العديد من الخيارات للبدلات النسائية مثل بدلات بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، بربري Burberry، وفيرساتشي Versace.





يمكن الإستعانة بالبليزر مع السروال بدلاً من البدلة، وقدمت بعض الماركات بليزر مخمل مع السراويل مثل توم فورد Tom Ford واترو Etro.







التيور النسائي

PRADA



أيضاً يعتبر التيور النسائي من أفضل أفكار لملابس شتوية أنيقة مناسبة للعمل، ويمنح المرأة إطلالة راقية في العمل.





أحببنا التيور النسائي البني من فندي Fendi، والذي يجمع بين الجاكيت والتنورة متوسطة الطول والبوت الطويل.





كما قدمت ماركة برادا Prada تيور نسائي أنيق ودافىء بقماش الصوف يتألف من الجاكيت والتنورة مع حزام حول الخصر.

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الجاكيت والتنورة

CHLOE





خيار مثالي آخر للمرأة في العمل وهو اعتماد الجاكيت والقميص أو الكنزة مع تنورة، فهي إطلالة عملية وأنيقة، كما أنها تمنح المرأة شعوراً بالدفء.





قدمت ماركة سيلين Celine أكثر من إطلالة بالجاكيت والتنورة، كما برزت الصيحة بالجاكيت الفرو مع التنورة من فندي Fendi.





ويمكن الإستعانة بالمعطف الطويل المفتوح مع الفستان أو الكنزة والتنورة على طريقة برادا Prada وكلوي Chloe.





والآن أصبح أمامك مجموعة كبيرة من أفكار لملابس شتوية أنيقة مناسبة للعمل لتتألقي بإطلالات مميزة تليق بذوقك.

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