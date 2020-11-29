رؤى الصبان لا تستغني عن هذه المجوهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 نوفمبر 2020 03:41 مساءً - تختار رؤى الصبان طابعاً بارزاً في مجوهراتها وتبحث عن القطع الكبيرة وذات الحجم الملفت. فالتفاصيل في القطعة تهمها كثيراً، وتولي لها حيزاً كبيراً من اطلالتها. لذا تعرفي أكثر الى أسلوبها وما هو الطابع الذي تحبه وكيف يمكن أن تنسقيه بطريقتها.

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مجوهرات بأسلوب الفراشة



مجوهرات مميزة بطابع ملفت



رؤى الصبان لا تختار الا الطابع البارز



لاحظنا أنّ رؤى الصبّان تختار مع اطلالاتها اليومية تصاميم مجوهرات ناعمة وأنيقة، مثل الأقراط القصيرة، أو العقود المتدلية بشكل رقيق، أو موديلات الخواتم الشبابية، وأغلب هذه التصاميم تكون من الذهب الأبيض أو الأصفر، وأحيانًا تكون مرصعة بحبّات الماس أو بالأحجار الملونة.



تصاميم مجوهرات فاخرة من رؤى الصبان



أما في المناسبات الكبيرة ومع فساتين السهرة، تختار رؤى الصبّان موديلات المجوهرات اللافتة والبارزة، من عقود ماسية براقة تلتف حول الرقبة، أو أقراط متدلية على الأكتاف، أو خواتم كبيرة مرصعة بالأحجار. وحتى لاحظنا أنها مع الاطلالات الشرقية في القفاطين، تختار مجوهرات مميزة ذات طابع شرقي، تكملها أحيانًا باكسسوارات شعر تنسجم معها.

أسلوب ناعم وأنثوي

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اعتمدي أسلوب رؤى الصبان



أنت أيضاً اعتمدي أسلوب رؤى الصبان من خلال النصائح التالية:

- اختاري المجوهرات التي تحمل في تصميمها معاني قيمة، كالورود والقلوب والأشكال الهندسية وغيرها...

- اعملي على تنسيق مختلف التفاصيل مع بعضها البعض بشل متناغم لكي تحصلي على اطلالة متكاملة.

- لا تكثري من المجوهرات الكبيرة جداً لكي لا تظهري بأسلوب مبالغ به.

مجوهرات من الياقوت الأزرق

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