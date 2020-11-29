"قولها بحبك 5 مرات وخليك جنتل مان".. فتاوى علي جمعة عن العلاقة الزوجية

فتاوى المرأة

اتجه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في أحاديثه في الفترة الأخيرة عن العلاقة الزوجية ومقومات نجاحها، لاستقرار المجتمع، بعدما ارتفعت نسبة الطلاق في السنوات الأخيرة.

ويرصد "هن" أبرز تصريحات علي جمعة، عن المرأة والحياة الأسرية، من خلال لقائه في برنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

أنواع من النساء ابتعد عنهن

حذر "جمعة" الرجل، من خلال لقائه عن أنواع من النساء، يجب الابتعاد عنهن عند الزواج، وهن المرأة "الحادقة"، التي ترغب في تقليد جيرانها، والمرأة "الشداقة" التي تتحدث دائمًا بحديث غير مفيد، وهو ما نجده الآن، في "الشات".

وأيضًا تجنب المرأة "الحنانة"، التي تحن إلى أهلها بشكل مستمر وزائد عن اللزوم، كما حذر من "الأنانة" التي ترغب العيش في جزر منفصلة، التي كلما اقترب منها زوجها تقول له "آه يا ظهري آه يا رجلي"، وهو نوع من أنواع الظلم، ويجب أن يكون هناك عدالة.

قولها بحبك 5 مرات

وفي لقاء آخر، نصح "جمعة" الأزواج بضرورة ترديد الكلمة الحسنة للزوجة، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وقولوا للناس حُسنا وأقيموا الصلاة"، وقال "جمعة": "فقبل أن تصلي ردد لها كلمة حسنة، فالزوجة والأولاد يندرجون تحت لفظ الناس".

ونصح "جمعة" الأزواج بترديد كلمة "بحبك" 5 مرات في اليوم على الأقل، كلما كان ذاهبا للصلاة، لأن الله ربط قول الحسنى بالصلاة في الآية "قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ"، والصلاة خمس مرات في اليوم.

الجنتل مان

ومن النصائح التي وجهها "جمعة" أيضًا لحياة أسرية سعيدة، هو ترسيخ مفهوم الرجل "الجنتل مان"، إذ أوضح في لقائه، إن الغرب لديهم هذا المسمى دائمًا، ويطلق على الرجل المهذب، الذي يفتح باب السيارة لأي أنثى من أجل مساعدتها، فقد تكون ملابسها عائقا لركوب السيارة.

وأكد "جمعة" أن الكلمة الحسنة للزوجة واجب، والرجل المهذب هو من يساعد زوجته حتى لو فتح لها باب السيارة: "الرجل عندما يفتح لزوجته أو للأنثى باب السيارة هو أمرعظيم وجيد ويدل على أنه جنتل مان، كل تلك الأمور موجودة في السنة لكن لا أحد يعلم بها".

الإنترنت زود الطلاق

أما عن الطلاق فكان له نصيب من أحاديث "جمعة"، فرغم أن الله أباح الطلاق، لكن يوجد أيضًا نظام متكامل لإنهاء الأسرة، لأنه في بعض الحالات يكون استمرار الأسرة سببًا في دمارها.

ورأى "جمعة" أن الإنترنت من أسباب زيادة النسبة التي تجاوزت الـ 40% من الطلاق، بالإضافة إلى قضية المفاهيم والتخوين.

قوامة الرجل تنتقص لو شاركت المرأة في الإنفاق

ومن أحاديثه عن الحياة الزوجية، هي القوامة، إذ ذكر "جمعة" أن قوامة الرجل تنتقص إذ شاركت المرأة في الإنفاق على المنزل.

واستشهد "جمعة" بالآية القرآنية: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، قائلا هذا يدل على أن النفقة أصبحت واجب على الرجال، فقوامة الرجل لا تصبح كاملة إذا أنفقت المرأة على البيت أو شاركت في الإنفاق على المنزل.