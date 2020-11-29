علي جمعة يحذر من الزواج بـ4 أنواع من النساء: الشداقة واللي تقول "آه يا ظهري"

فتاوى المرأة

تحدث الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، عن المرأة والصفات التي يجب أن تتربى عليها منذ صغرها.

وخلال لقاء في برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، حذر جمعة، من أربعة أنواع من النساء يجب الابتعاد عنهن عند الزواج.

الحداقة

نصح جمعة، الرجل ألا يتزوج المرأة "الحداقة"، التي ترغب في تقليد جيرانها.

الشداقة

وهي المرأة التي تتحدث دائمًا بحديث غير مفيد، وهو ما نجده الآن، في "الشات".

الحنانة

تجنب المرأة "الحنانة"، التي تحن إلى أهلها بشكل مستمر وزائد عن اللزوم.

الأنانة

كما حذر أيضًا من المرأة "الأنانة" التي ترغب العيش في جزر منفصلة، التي كلما اقترب منها زوجها تقول له "آه يا ظهري آه يا رجلي"، وهو نوع من أنواع الظلم، ويجب أن يكون هناك عدالة.

وتحدث جمعة، في لقائه عن البركة في المنزل، وهي حالة من الرضا والتسليم والتوكل، وليست رقما ماديا، وعندما نبحث عنها في القرآن والسنة، نجد أمرًا غريبًا جدًا، حيث كان التعامل في الماضي ليس بالكيلو ولكن بالرطل أي 400 جرام، أي لم يكمل النصف كيلو.

وواصل: "كان أجدادنا بيقولوا بنشتري اللحمة من عند الجزار وإحنا عددنا 5 أو 6 ويطبخوا هذا الرطل فيأكل كل من في البيت ويشبعوا ويرضوا ويتلذذوا بهذا"، لافتا إلى أن سعر الرطل آنذاك كان 27 قرشا، ويجب السؤال هنا ليس عن الكمية أو سعرها، ولكن عن الوظيفة التي قام بها وأحدثت الرضا في نفس من في البيت والقناعة والتسليم والتوكل.