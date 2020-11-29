منها الجمبري والسبانخ.. 6 وصفات لـ كانيلوني الإيطالي

مطبخ

يعد الكانيلوني من أشهر الأطباق الإيطالية الرئيسية للمكرونة، التي ينتشر تحضيرها في أكبر المطاعم بكافة أنحاء العالم. تقدم "هن" لربات البيوت 6 وصفات متنوعة من أطباق الكانيلوني الشهية كالآتي.

طريقة عمل عجينة الكانيلوني

نصف كوب دقيق

نصف كوب حليب

3 بيضات

ربع ملعقة فلفل صغيرة

ملعقتان كبيرتان من الزيت

نصف ملعقة ملح صغيرة

لعمل العجينة:

تضرب جميع المقادير السابقة في الخلاط أو تخلط يدويًا، ثم تصفى بمصفاة سلك.

يفرد العجين ويوضع القليل من الحشوة، ويلف حتى انتهاء الأقراص.

ترص الأقراص في صينية مدهونة.

لعمل الكانيلوني الجاهزة

مكرونة أسطوانات

طماطم مكعبات

موزاريلا

لحمة مفرومة معصجة

بهارات جوزة الطيب

لبن

نشا

زبدة

كريمة

عصير طماطم

سلطة طماطم

طريقة التحضير

تشوح اللحمة في زبدة على النار، ثم تضاف الطماطم فالبهارات، فعصير الطماطم.

تضاف ملعقة صلصة ثم يرفع المحتوى من على النار ويترك حتى تبرد.

يحشى الكانيلوني بالعصاج ويمكن إضافة الجبن الموزاريلا.

يرفع اللبن على النار ثم يضاف النشا، فالزبدة، مع التقليب حتى يثقل القوام، ثم تضاف الكريمة.

تضاف ملعقة صلصة للبشاميل.

يوضع القليل من البشاميل في قاع قالب البايركس ثم يرص الكانيلوني.

تضاف باقي الجبن الموزاريلا لباقي البشاميل، ثم تضاف فوق الكانيلوني.

يسوى بالفرن ثم يقدم بالهنا.

كانيلوني الجمبري

المقادير

العجين

لبن

بيض

ملح

زيت للقلي

الحشوة

نصف كيلو جمبري مقطع أنصاف

ثوم مفروم

بصل أخضر مفروم

زبدة

فلفل ألوان مكعبات صغيرة

شبت مفروم

جبنة شيدر مبشورة

طريقة التحضير

تجهز طاسة مدهونة بالزيت

تلف وحدات الكانيلوني، وترص في الصينية

تسوى وحدات الكانيلوني من الجانبين

تحشى بالحشوة، ثم ترش بالجبنة

تخبز في الفرن حتى تذوب الجبنة

الحشوة

يسخن الزيت مع الزبدة على النار ثم يضاف الثوم، البصل، الشبت والجمبري ونقلب

يضاف الفلفل الألوان، الملح والفلفل مع التقليب حتى تمام الطهي

كانيلوني باللحمة المفرومة

المقادير

مكرونة أسطوانات

طماطم مكعبات

موتزاريلا

لحمة مفرومة معصجة

بهارات

جوزة الطيب

لبن

نشا

زبدة

كريمة

عصير طماطم

سلطة طماطم

طريقة التحضير

كانيلوني باللحمة المفرومة

تشوح اللحم في زبدة على النار ثم تضاف الطماطم ثم البهارات ثم عصير الطماطم.

تضاف ملعقة صلصة ثم يرفع المحتوى من على النار وتترك حتى تبرد.

يحشى الكانيلوني بالعصاج ويمكن إضافة الجبن الموتزاريلا

يرفع اللبن على النار ثم نضيف النشا ثم الزبدة مع التقليب حتى يثقل القوام ثم تضاف الكريمة.

تضاف ملعقة صلصة للبشاميل.

يوضع القليل من البشاميل في قاع قالب البايركس ثم يرص الكانيلوني.

تضاف باقي الجبن الموتزاريلا لباقي البشاميل ثم تضاف فوق الكانيلوني.

يسوى بالفرن ثم يقدم بالهنا.

كانيلوني بالجبنة والمشروم

المقادير

كريب جاهز

جبنة ريكوتا أو جبنة قريش

بيوريه طماطم

مشروم

بصل

ثوم

فلفل ألوان

مكسرات مشكلة حسب الرغبة

جبنة بارميزان

زعتر

ريحان

دقيق

لبن

زيت

سمنة

فلفل أسود

مكعب مرقة

طريقة التحضير

وفي طاسة مدهونة بالزيت توضع كمية من العجين وتترك حتى تنضج ثم تقلب إلى الجهة الأخرى ثم تحشى بحشوة الجبنة والمشروم

تفرم كمية من البصل والثوم في الكبة تقسم فى 2 طاسة وتشوح في طاسة ساخنة مع السمنة و الزيت و مكعب مرقة لمدة 3 إلى 4 دقائق حتى يصفر

يضاف إلى الجزء الأول زعتر ونستمر فى التشويح ثم بيوريه الطماطم مع ملح وفلفل

يوضع صوص الطماطم أسفل بايركس الفرن ثم يرص على الكانيلوني المحشي

يرش بالجبنة المبشورة ثم يدخل الفرن حتى يحمر الوجه وتقدم بالهنا

كانيلوني السبانخ

المقادير

صدور دجاج مكعبات رفيعة

كانيلوني

1 كوب جبنة كريمي

1 كوب سبانخ مجمدة

زيت زيتون

بصلة مفرومة

ثوم مفروم

صلصة

1 و نصف كوب كريمة طبخ

ريحان

زعتر

روزماري مفروم

جوزة الطيب

ملح وفلفل

طريقة التحضير

في ووك على النار يضاف زيت الزيتون البصل والثوم

يضاف الدجاج، والملح، والفلفل، والريحان، والزعتر، والروزماري، وجوزة الطيب

تضاف السبانخ، والصلصة، والجبنة الكريمي

في صينية توضع الكريمة

يحشى الكانيلوني بالمزيج، ويرص في الصينية

تضاف الكريمة على الوجه، والجبن

توضع في الفرن حتى تمام الطهي، وتقدم