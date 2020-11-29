هاني البحيري لـ"الوطن": هعرض أغلى 3 فساتين زفاف في مزاد خيري من غير مجوهرات

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3 فساتين زفاف باهظة الثمن، مزيَّنة بالنقوش اليدوية الألماس، تجملت بها 3 نجمات خلال عروض أزياء المصمم العالمي هاني البحيري منذ 2017 حتى 2019، ليتصدر حينها محرك البحث "جوجل"، وسط ردود أفعال واسعة على الإطلالات الثلات.

البحيري: هعرض فساتين يسرا ونيكول ومي عمر

"هعرض الـ3 فساتين في مزاد علني، وهتبرع بفلوسهم لجهات خيرية".. بتلك الكلمات أعلن "البحيري" عن رغبته في عرض فستان يسرا اللوزي الذي ظهرت به في 2017، الذي وصلت قيمته إلى 5 ملايين دولار، فضلا عن فستان نيكول سابا المجسم ذو الذيل الطويل ومزين بالمجوهرات، الذي ظهرت به في 2018 وتجاوزت قيمته الـ10 ملايين دولار، بالإضافة إلى فستان مي عمر خلال عرض أزياء العام الماضي، بقيمة 15 مليون دولار.

يتابع مصمم الأزياء حديثه، بأن الفساتين الثلاثة ستعرض دون قطع المجوهرات التي تزينها، موضحا: "الفساتين كانت غالية بسبب الألماظ اللي عليها، واللي بيرجع لأصحاب محلات المجوهرات بعد الفاشون شو"، لافتا إلى أنه سيعرض الثلاثة فساتين في المزاد بدون المجوهرات.

وعن الجهات التي سيتبرع لها، يؤكد "البحيري" أنه لم يحددها بعد: "ممكن تروح لمرضى السرطان أو سقيا الماء.. المهم عندي إني أساعد بشغلي في عمل الخير وأخد ثواب".

مصمم الأزياء: صممت 55 قطعة ملابس نسائية للفاشون شو الجاي

يذكر أن هاني البحيري، تحدث لـ"الوطن" عن تفاصيل عرض الأزياء المقبل، موضحا أنه تمكن من تصميم وتنفيذ ما يقارب الـ55 قطعة ملابس نسائية، والتي تميزت بالبساطة والعصرية، متابعًا: "الفاشون شوز في أوروبا بتعرض من 35 لـ40 قطعة، بس أنا بحب أتميز وأخلي عروضنا أكتر وأقوى".

وأشار إلى إمكانية تأجيل أو إلغاء عرض الأزياء في مصر، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، موضحًا: "لسه مستنيين نعرف كورونا هتعمل فينا إيه تاني، وهيبقي إيه قواعد الفنادق"، مختتمًا حديثه أنه سيعرض مجموعة الأزياء الجديدة في العاصمة الفرنسية باريس في 2021.