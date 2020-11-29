آخرها وفاة معلمة الإسكندرية.. كورونا يقتحم قطاع التعليم

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مع بداية العام الدراسي، ظهرت العديد من حالات الإصابة ووفاة معلمين إثر إصابتهم بفيروس كورونا، آخرهم وفاة مروة شعبان معلمة بمدرسة "قباء الخاصة" بالإسكندرية.

لم تكن هذه حالة الوفاة أو الإصابة الأولى بفيروس كورونا بين المعلمات في المدارس، يرصد "هُن"، أبرز حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا منذ بداية العام الدراسي.

إصابة معلمة عمرها 56 عامًا بفيروس كورونا

أصيبت معلمة من مدرسة "سيدي عبد الرحيم" الإعدادية بنات بقنا، تدعى "عفاف.ع"، عمرها 56 عامًا، بفيروس كورونا بعد تعرضها لحادث مروري عقب انتهاء اليوم الدراسي، حيث جرى نقلها إلى مستشفى أسيوط، أكدت الفحوصات والأشعة المقطعية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفي مرحلة متأخرة رغم عدم ظهور أي أعراض عليها، وأعلنت فرق المتابعة بالتعاون مع الطب الوقائي بصحة قنا، الانتقال إلى المدرسة وتعقيم المبنى بالكامل، كما جرى فحص المخالطين للتأكد من مدى إصابتهم بالعدوى من عدمه.

وفاة معلمة لغة عربية بفيروس كورونا

توفت معلمة لغة عربية بمدرسة الابتدائية التجريبية المطورة بمحافظة دمياط، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا؛ وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث طالب عدد من أولياء أمور التلاميذ بالمدرسة مديرية التربية والتعليم بإصدار بيان توضيحي بحقيقة ما أثير حول ذهاب المعلمة المدرسة أثناء إصابتها بالفيروس.

وأصدرت إدارة المدرسة بيانا توضيحيا بشأن المعلمة الراحلة نجلاء هلالي؛ حيث قالت فيه "الزميلة رحمة الله عليها كانت تعاني من حساسية في الصدر، ويوم الأربعاء قبل الماضي اعتذرت عن تكملة اليوم، وغادرت المدرسة ولم تحضر بعد ذلك"، موضحا أن زوجها حضر يوم الأحد وطلب تحويلها إلى إجازة مرضية، وبسؤاله عن صحتها أخبرنا أن الأزمة "زيادة شوية"، وقد تم ما طلب وحولت للإجازة المرضية ثم بعد ذلك دخلت المستشفى إلى أن انتقلت إلى رحمة ربها؛ "أما بخصوص تشخيص حالتها المرضية فذلك اختصاص الجهات الطبية".

وفاة المعلمة مروة شعبان بعد 13 يوما من الإصابة

توفيت المعلمة مروة شعبان، متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد دخولها المستشفى بـ13يومًا من إصابتها، وتركت طفلة صغيرة تبلغ من العمر ١١ عاماً.

ونعى الممثل القانوني لمدرسة قباء الخاصة فى الإسكندرية، أسرة المتوفاة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأكد بيان صادر عن المدرسة، أن المعلمة مروة شعبان، تغيبت عن العمل فترة كبيرة تزيد عن فترة العزل، ولفت البيان إلى أن المدرسة تطبق كافة الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.