اكتشاف سبب رئيسي لحالات الإصابة الشديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
رصدت أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، في تصريح صحفي، أن ثلثي المصابين بعدوى الفيروس التاجي في موسكو يتولون معالجة أنفسهم ذاتيا.
وقالت المسؤولة المحلية في العاصمة الروسية: "نحن نرصد الجميع ونحلل بالتفصيل أولئك الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات بسبب عدوى فيروس كورونا. والآن نرى على وجه الدقة أن الغالبية، أي الثلثين اليوم، وهم حوالي ألف شخص من أولئك الذين يدخلون المستشفيات، لم يلجأوا إلى المؤسسات الطبية في الوقت المناسب، وتولوا علاج أنفسهم ذاتيا".
وأكدت راكوفا أنه حتى الوقت الراهن، تم تزويد العيادات الطبية الشاملة بجميع الأدوية اللازمة لعلاج عدوى فيروس كورونا، مشددة على أنه "وبالنسبة لجميع الأمراض الأخرى، يتم تقديم المساعدة بالحجم الكامل".
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