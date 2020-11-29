إطلالات اليوم..هيدي كرم بجناح.. وميار الغيطي تتألق في عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

-نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين طافش عباية باللون البيبي بلو ومزينة بطبعات باللون الأسود والأبيض والمسطردة، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وشنطة باللونين الأزرق والكافيه، وتركت شعرها منسدلا، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

-بوسي:

طلت الفنانة بوسي بتيشرت باللون الأبيض، وبنطلون مخطط، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها سليبر وكلاتش باللون البني، وذلك من خلال ظهورها عبر حسابها الشخصي" إنستجرام".

-ريهام أمين:

ارتدت الفنانة ريهام أمين تيشرت مخطط باللوني الأسود والأبيض، وبنطلون جلد باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض ونظارة شمس باللون الأسود وساعة يد باللون الأبيض، وتركت شعرها الويفي منسدلا، وذلك من خلال ظهورها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

-ملك أحمد زاهر:

تألقت الفنانة ملك أحمد زاهر بإطلالة جديدة، إذ ارتدت تيشرت باللون الأسود وبنطلون جينيز غامق، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وكلاتش بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

-هيدي كرم:

ظهرت الفنانة هيدي كرم بفستان باللون الأبيض، كت وبدون أكمام، ويتميز الفستان بوجود فتحة عند الساق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام".

ميار الغيطي تتألق في حفل عقد قرانها

احتفلت اليوم الفنانة ميار الغيطي ابنة الإعلامي محمد الغيطي بعقد قرانها على المهندس شريف العالمي.

وارتدت منار فستاناً قصيرا باللون الأبيض، مزود بأكمام شفافة، ويتميز الفستان بتطريزات عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء كلاسيكي باللون الأبيض.