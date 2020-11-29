طريقة عمل شوربة عدس دايت في المنزل

مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الخريف، واقتراب فصل الشتاء، تعتاد ربات البيوت على إعداد شوربة عدس في المنزل للأسرة، وسط بحث الكثير منهن عن وصفة سهلة لتحضيره بسعرات حرارية قليلة، منعا لاكتساب الوزن. وقدمت الشيف سالي فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خطوات تحضير شوربة العدس دايت. مكونات شوربة عدس دايت بصل مفروم. ثوم مهروس. ملعقة كبيرة زيت زيتون. جوز على هيئة مكعبات صغيرة. عدس أحمر. طماطم مهروسة. ثمرة كوسة كبيرة مقطّعة مكعّبات. ملعقة كبيرة كمون مطحون. طريقة التحضير شوربة عدس دايت تسخين الزيت في قدر عميق على النار ويضاف له البصل والثوم. تقليب المكوّنات حتى تتحمّر ثمّ يضاف الماء أو مرق الخضار مع الطماطم المهروسة. إضافة العدس وتحرّك المكوّنات جيدا. إضافى الخضار المقطّع للشوربة ويضاف الكمّون والفلفل الأحمر ويغطّي القدر. ترك الشوربة على نار هادئة حتى تنضج المكوّنات، وتصبح حبوب العدس ليّنة، من 40 دقيقة إلى ساعة. ترفع الشوربة عن النار ويضاف الملح والفلفل وعصير الليمون. يمكن فرمها في الكبة، أو باستخدام الهاند بليندر.

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