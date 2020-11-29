الامارات | أطفال لبابا نويل: «لا تنسَ كمامتك»!

شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال لبابا نويل: «لا تنسَ كمامتك»! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت زابينه جريكه من مكتب بريد بابا نويل في بلدة سانت نيكولاس بولاية زارلاند الألمانية، إن «أزمة كورونا جاءت على رأس الموضوعات التي كتبها الأطفال في رسائلهم الموجهة هذا العام»، حيث تم استلام أكثر من 9000 رسالة من جميع أنحاء العالم. وقالت جريكه: «يصل يومياً نحو ألف رسالة جديدة».

ويتولى متطوعون مهمة الرد على الرسائل ويرسلون ردودهم خلال الفترة من 4 حتى 24 ديسمبر.

وذكرت جريكه أن هناك رسائل يأسف فيها الأطفال لعدم السماح للقديس نيكولاس بالمرور عليهم بسبب كورونا. وكتب آخرون: «من فضلك لا تنس كمامتك، حينما يمكنك أن تأتي أيضاً»، أو «حافظ على صحتك نيكولاس!». وفي هذا العام، يمكن العثور على نيكولاس ومساعديه في كوخ نيكولاس الخاص بهم في ميدان نيكولاسبلاتس.

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