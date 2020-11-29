الامارات | «كرانفيلد» البريطانية تكرّم الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كرانفيلد» البريطانية تكرّم الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت جامعة كرانفيلد البريطانية الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، جائزة خريجي الطيران المتميزين 2020.

وتحدث الرئيس التنفيذي ونائب رئيس الجامعة، بيتر جريجسون، خلال حفل افتراضي لتسليم الجائزة، عن إسهامات الرضا في صناعة الطيران، وقدراته القيادية، كمصدر إلهام للطلبة الجدد الذين يتهيأون لتولي مسؤوليات في مجال الطيران، لافتاً إلى جهود الرضا في مجالات الابتكار، وتكامل التكنولوجيا في مختلف حقول الطيران، ما أدى إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية والسلامة ورضا المتعاملين، وأسهم في نجاح «طيران الإمارات».

بدوره، وجّه الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، في خطاب القبول الذي ألقاه، الشكر إلى سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، وإلى رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، على تشجيعهما وثقتهما.

وقال: «كان سموّ الشيخ أحمد، والسير كلارك، من القياديين الرئيسين والموجهين طوال مسيرتي المهنية. ومن دون تشجيعهما ودعمهما، لم أكن لأحصل على درجة الماجستير في كرانفيلد». وأوضح: «قدم لي سموّ الشيخ أحمد بن سعيد في عام 1997، منحة دراسية لنيل درجة الماجستير في جامعة كرانفيلد، وكانت (طيران الإمارات) في ذلك الوقت شركة ناشئة وطموحة وسريعة النمو، كما كان من الصعب الابتعاد عن العمل المشوّق والتفرغ للدراسة، لكن مديري كلارك شجعني على المضي قدماً في دراستي».

وفي كلمته عقب تلقي الجائزة، تحدث الرضا عن قصة نجاح «طيران الإمارات»، وعن شغفه الشخصي في رفع قدرات الصيانة وتطوير مواهب إماراتية ماهرة في مجالات عدة، ما أدى إلى إطلاق برامج مختلفة في «طيران الإمارات» لإعداد الطيارين والمهندسين والإداريين المواطنين، بما في ذلك تأسيس أكبر مركز على مستوى المنطقة لصيانة محركات الطائرات، وأكاديمية طيران الإمارات لتدريب الطيارين في عام 2017.

واستعرض الرضا أيضاً تعامل «طيران الإمارات» مع جائحة «كوفيد-19»، بما في ذلك اتخاذ القرارات التشغيلية عن طريق لجنة الأزمات التي باشرت عملها في فبراير 2020. وأشاد بالنهج المتميز الذي اتبعته دولة الإمارات ودبي بمشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة في إدارة الأزمة. كما أعرب عن افتخاره كونه ضمن فريق العمل للجنة الأزمات والكوارث في دبي، ما أتاح له عرض آخر المستجدات والإسهام في سرعة اتخاذ القرارات في مجال الطيران.

يذكر أن عادل الرضا انضم إلى «طيران الإمارات» في عام 1988، وتقلد العديد من المناصب الإدارية العليا في الناقلة، بما في ذلك الإشراف على برامج تصنيع واستلام الطائرات من شركتَي «بوينغ» و«إيرباص».

ويتولى الرضا بموجب منصبه رئيساً تنفيذياً للعمليات منذ عام 2009، رئاسة الإدارات التشغيلية لـ«طيران الإمارات»، سواء في دبي أو عبر شبكة خطوط الناقلة العالمية.

وقد تخرج الرضا، وهو أيضاً زميل الجمعية الملكية للطيران، بدرجة الماجستير في النقل الجوي من جامعة كرانفيلد في عام 1997. ويحمل درجة بكالوريوس العلوم في التكنولوجيا الهندسية من جامعة نورثروب في الولايات المتحدة.

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