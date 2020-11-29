الامارات | عرض لوحة لـ «كليمت» بعد 23 عاماً على فقدها

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض لوحة لـ «كليمت» بعد 23 عاماً على فقدها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت لوحة لرائد الفن الحديث النمساوي جوستاف كليمت للعرض مجدداً في صالة فنية إيطالية أمس بعدما فُقدت لنحو 23 عاماً.

وكانت لوحة «بورتريه سيدة» قد سُرقت في فبراير 1997 وتم العثور عليها في باحة صالة العرض نفسها في ديسمبر 2019. وكان بستانيون عثروا على اللوحة داخل تجويف محمي بباب معدني ومغطى بطبقات من نبات اللبلاب في باحة صالة العرض، وكانت ملفوفة بحقيبة بلاستيكية ويبدو أنها لم تتضرر. وحول قرار إعادة عرض اللوحة للمشاهدين مجدداً، قال مدير الصالة ماسيمو فيراري، إنه «هدية لمدينة بياتشنزا التي اختبرتها الجائحة التي ضربت بلادنا والعالم بأسره».

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